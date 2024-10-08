Дымит и пылает: спутники зафиксировали последствия удара по нефтебазе в Феодосии (фото)

Напротив одного из резервуаров, который загорелся в результате атаки, стоял комплекс "Панцирь-С1". Сам он остался невредимым, но объект не защитил.

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Появились первые спутниковые снимки пожара, который вспыхнул на нефтебазе в порту временно оккупированной Феодосии. Их 8 октября опубликовали журналисты российского "Радио Свобода".

На фото можно рассмотреть огонь на земле и огромные облака черного дыма, которые оттуда поднимаются в небо. В издании отметили, что в ВСУ говорят о ракетном ударе, но российские источники утверждают, что объект был атакован с помощью дронов.

По данным СМИ, осенью 2022 года на территории нефтебазы установили систему ПВО типа "Панцирь-С1". Однако от поражения она объект не спасла.

"На спутниковом снимке видно, что она не пострадала после атаки, хотя и находилась прямо напротив одного из загоревшихся резервуаров с топливом", — подчеркнули журналисты.

Нефтебаза в Феодосии до удара ВСУ Фото: Радіо Свобода Нефтебаза в Феодосии после удара ВСУ Фото: Радіо Свобода

Удар по Феодосии: что уже известно

Ночью на 7 октября в Крыму прогремели взрывы, во временно оккупированной Феодосии вспыхнула нефтебаза. В соцсетях передавали, что пожар видно с расстояния в 25 километров.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили поражение морского нефтяного терминала в Феодосии и возгорание в том районе. Отмечалось, что этот терминал — крупнейший на захваченном полуострове по объемам перевалки нефтепродуктов.

Аналитики Defense Express информировали, что ВС РФ остались без важного объекта, который обеспечивал их необходимым топливом. Кроме того, по мнению экспертов, удар Сил обороны показал ситуацию с зенитными ракетными комплексами у врага.

Напомним, украинские десантники показали, как 7 октября поздравляли президента РФ Владимира Путиным с днем рождения на фронте. Оккупанты отправились целой ротой на штурм, но лишь пополнили потери.