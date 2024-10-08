"Испортили День рождения": в ДШВ передали поздравления Путину на фронте (видео)

Десантники разбили целую роту оккупантов вместе с техникой, сдобрив украинскую землю. Аналитики локализовали место провального российского штурма и рассказали о путях, которыми ВС РФ пытаются дойти до Курахово.

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Украинские десантники "испортили День рождения кремлевскому диктатору". Об этом 8 октября сообщила пресс-служба 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

7 октября — в день, когда президент РФ Владимир Путин праздновал свое 72-летие — российские оккупанты отправились в очередной штурм. Штурмовать украинские позиции решили полноценной ротой, усиленной двумя танками, двумя БТР и пятью БМП.

"Наша разведка сработала на сто процентов, заблаговременно обнаружив передвижения противника. По колонне было нанесено артиллерийское поражение, благодаря чему 4 единицы техники прекратили представлять опасность еще во время выдвижения", — рассказали в бригаде.

Другие российские "жестянки", как назвали военные единицы техники ВС РФ, все же доехали до подразделений. Однако вскоре их уничтожили операторы FPV-дронов и расчеты ПТУР.

"Говоря сухим языком армейских отчетов, "противник не достиг успеха и отказался от дальнейших действий". А результаты боевой работы десантников 46 ОАЭМБр остаются на земле украинского Донбасса в неприглядном виде органических удобрений и куч металлолома от оккупантов", — добавила пресс-служба.

Аналитики DeepState рассказали, что десантники отбивали штурм в районе поселка Островское. Они объяснили, что цель прорыва в том направлении — выйти к Курахово вдоль реки Волчья.

"Возможны также попытки прорваться севернее, чтобы обойти Курахово со стороны Кураховского водохранилища в направлении н.п. Ильинки и Берестки", — отметили эксперты.

Они сообщили, что атаки механизированными колоннами ВС РФ проходят через поселок Острое, в основном севернее вдоль железной дороги.

"Параллельно с этим пехота закрепилась и продолжает накапливаться в тюрьме западнее Острого", — передали аналитики.

Они добавили, что продолжаются и постоянные попытки врага прорваться в село Максимильяновка, но там он имеет "немного успехов в последнее время".

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: Deep State

Напомним, президента РФ Владимира Путина поздравили с Днем рождения лидеры Беларуси, Чечни и Армении. Однако так называемые "друзья" главы Кремля из КНДР, Китая и Ирана от поздравлений воздержались.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором украинский боец побеждает оккупанта в рукопашном бою. Военный ВС РФ собирался пробраться в чужой окоп, а вместо этого пополнил потери.