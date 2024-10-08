"Зіпсували День народження": у ДШВ передали привітання Путіну на фронті (відео)

Десантники розбили цілу роту окупантів разом з технікою, здобривши українську землю. Аналітики локалізували місце провального російського штурму та розповіли про шляхи, якими ЗС РФ намагаються дійти до Курахового.

Related video

Українські десантники "зіпсували День народження кремлівському диктатору". Про це 8 жовтня повідомила пресслужба 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

7 жовтня — у день, коли президент РФ Володимир Путін святкував своє 72-річчя — російські окупанти вирушили у черговий штурм. Штурмувати українські позиції вирішили повноцінною ротою, посиленою двома танками, двома БТР та п’ятьма БМП.

"Наша розвідка спрацювала на сто відсотків, завчасно виявивши пересування противника. По колоні було завдано артилерійського ураження, завдяки чому 4 одиниці техніки припинили становити небезпеку ще під час висування", — розповіли у бригаді.

Інші російські "бляшанки", як назвали військові одиниці техніки ЗС РФ, все ж доїхали до підрозділів. Однак невдовзі їх знищили оператори FPV-дронів і розрахунки ПТКР.

"Говорячи сухою мовою армійських звітів, "противник не досягнув успіху і відмовився від подальших дій". А результати бойової роботи десантників 46 ОАЕМБр залишаються на землі українського Донбасу у непривабливому вигляді органічних добрив і куп брухту від окупантів", — додала пресслужба.

Аналітики DeepState розповіли, що десантники відбивали штурм в районі селища Острівське. Вони пояснили, що мета прориву в тому напрямку — вийти до Курахового вздовж ріки Вовча.

"Можливі також спроби прорватися північніше, щоб обійти Курахове зі сторони Курахівського водосховища в напрямку н.п. Іллінки та Берестки", — зазначили експерти.

Вони повідомили, що атаки механізованими колонами ЗС РФ проходять через селище Гостре, здебільшого північніше вздовж залізниці.

"Паралельно з цим піхота закріпилася і продовжує накопичуватися в тюрмі західніше від Гострого", — передали аналітики.

Вони додали, що продовжуються і постійні спроби ворога прорватись у село Максимільянівка, але там він має "небагато успіхів останнім часом".

Згадані населені пункти на мапі бойових дій Фото: Deep State

Нагадаємо, президента РФ Володимира Путіна привітали з Днем народження лідери Білорусі, Чечні та Вірменії. Однак так звані "друзі" очільника Кремля з КНДР, Китаю й Ірану від привітань утримались.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, на якому український боєць перемагає окупанта у рукопашному бою. Військовий ЗС РФ збирався пробратись в чужий окоп, а натомість поповнив втрати.