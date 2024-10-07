"Привітали" Путіна з днем народження: хакери вдарили по телебаченню та судовій системі РФ

Українські кіберфахівці зламали російську державну систему "Правосудие", а також вимкнули найбільші пропагандистські телеканали РФ.

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В понеділок, 7 жовтня, українські хакери здійснили масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію, вимкнувши найбільші телеканали Російської Федерації. Окрім того, кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи "ВО Team" паралізували роботу судової системи РФ. Про це повідомили джерела Фокусу.

За даними джерел, з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", "РТР-Планета" та більш ніж 20 інших. Йдеться як про онлайн-мовлення цих телеканалів, так і телевізійне.

Як зазначив співрозмовник Фокусу, росіяни скаржаться, що на серверах знищена вся інформація, включно з резервними копіями, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, а також немає інтернету та телефонії.

Відповідальність за атаку взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF". Раніше ця спільнота вже неодноразово атакувала РФ.

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В російському виданні "Агентство. Новости" уточнили, що звичайний хід ефіру каналу "Россия 24" перервався о 05:13 та відновився близько о 06:00. Також відомо, що на початку новинної програми "Россия 1" у ведучого погано працював мікрофон. Журналіст Олександр Плющев також опублікував повідомлення від підписника, в якому йдеться про те, що "весь новинний комплекс "России 1" на Ямському полі з 5 ранку не працює".

Пізніше джерела Фокусу також повідомили, що кіберфахівці ГУР МО України спільно з активістами групи "ВО Team" зламали державну автоматизовану систему "Правосудие", завдяки якій відбувається електронний документообіг у всіх судах РФ.

За даними ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів. Окрім того, внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу.

Джерела у воєнній розвідці зазначили, що кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

Нагадаємо, 7 вересня кіберфахівці ГУР здійснили успішну операцію, атакувавши низку російських ресурсів, які підтримують ведення війни.

Раніше кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони також завдав удару по російському фінансовому сектору.