Кіберкорпус ГУР МО атакував фінансовий сектор РФ, спричинивши глобальний збій, — джерело

Повідомляється, що під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Related video

Кіберкорпус Головного управління розвідки Міністерства оборони завдав удару по російському фінансовому сектору. Про це повідомили джерела Фокусу в ГУР.

За словами джерела, під кіберудар потрапили зокрема Альфа-банк, банк "Открытие", а також телекомунікаційний оператор "Ростелеком".

Унаслідок атаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні додатки банків та онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси фінансових установ.

Збій у роботі "Ростелекома" Фото: РБК-Україна

Збій у роботі банку "Открытие" Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї. Унаслідок кібероперації українська розвідка отримала доступ до 14 серверів, знищила внутрішню інфраструктуру атакованих цілей і розмістила на російських ресурсах привітання до Дня воєнної розвідки України.

Раніше повідомлялося, що ГУР здійснило успішну спецоперацію в Лівані. Як зазначили в МЗС, крім українців українським розвідникам вдалося евакуювати з Лівану громадян Польщі, Бразилії, Чехії та інших держав.