Киберкорпус ГУР МО атаковал финансовый сектор РФ, вызвав глобальный сбой, — источник

Сообщается, что под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

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Киберкорпус Главного управления разведки Министерства обороны нанес удар по российскому финансовому сектору. Об этом сообщили источники Фокуса в ГУР.

По словам источника, под киберудар попали в частности Альфа-банк, банк "Открытие", а также телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

В результате атаки произошел глобальный сбой в системе быстрых платежей, прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, а также внутренние сервисы финансовых учреждений.

Сбой в работе "Ростелекома" Фото: РБК-Украина

Сбой в работе банка "Открытие" Фото: РБК-Украина

Напомним, 8 сентября стало известно, что хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия. В результате кибероперации украинская разведка получила доступ к 14 серверам, уничтожила внутреннюю инфраструктуру атакованных целей и разместила на российских ресурсах поздравления ко Дню военной разведки Украины.

Ранее сообщалось, что ГУР осуществило успешную спецоперацию в Ливане. Как отметили в МИД, кроме украинцев украинским разведчикам удалось эвакуировать из Ливана граждан Польши, Бразилии, Чехии и других государств.