Атаковали "Лукойл", "Банк России" и "Единую Россию": хакеры ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре

Хакеры киберсообщества BO Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали российские компании, которые поддерживают войну.

Related video

Как сообщают источники в украинской разведке, 4 сентября киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team поразили сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Об этом сообщают источники Фокуса в украинской разведке.

Кибератака ГУР по российской инфраструктуре 4 сентября, что известно

Всего было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, которые поддерживают агрессию России против Украины.

Снимки предоставлены источником Фокуса Фото: Фокус

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

Также хакерам удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Снимки предоставлены источником Фокуса Фото: Фокус

Атаки украинских хакеров остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области для более 13 тысяч пользователей.

Пострадали:

ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ);

регистрационно-экзаменационный отдел России Госавтоинспекции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ;

ООО "Теплосетевая компания";

ОЛРР УМВД;

Горгаз;

Рыбнадзор;

государственное предприятие Кинешемская городская электросеть;

заправки "Лукойл";

ООО "СвязьПроектСтрой";

РОСИНКА "Банка России";

МО МВД России "Кинешемский";

ООО "Регион-Авто";

Администрация ГО Кинешма;

Администрация Городская Дума;

Партия "Единая Россия"

Управление ФСБ и т.д.

"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в РФ еще существует связь со Всемирной сетью", — отметил собеседник в разведке.

Напомним, в августе хакерам ГУР МОУ удалось взломать российское телевидение и показать гражданам страны-агрессора правду о войне. Инсайдеры рассказали, что киберспециалисты ГУР МОУ осуществили масштабную атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний были показаны объективные кадры о войне в Украине, которую начал Кремль.