Атаковали "Лукойл", "Банк России" и "Единую Россию": хакеры ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре
Хакеры киберсообщества BO Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали российские компании, которые поддерживают войну.
Как сообщают источники в украинской разведке, 4 сентября киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team поразили сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Об этом сообщают источники Фокуса в украинской разведке.
Кибератака ГУР по российской инфраструктуре 4 сентября, что известно
Всего было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, которые поддерживают агрессию России против Украины.
В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.
Также хакерам удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.
Атаки украинских хакеров остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области для более 13 тысяч пользователей.
Пострадали:
- ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ);
- регистрационно-экзаменационный отдел России Госавтоинспекции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ;
- ООО "Теплосетевая компания";
- ОЛРР УМВД;
- Горгаз;
- Рыбнадзор;
- государственное предприятие Кинешемская городская электросеть;
- заправки "Лукойл";
- ООО "СвязьПроектСтрой";
- РОСИНКА "Банка России";
- МО МВД России "Кинешемский";
- ООО "Регион-Авто";
- Администрация ГО Кинешма;
- Администрация Городская Дума;
- Партия "Единая Россия"
- Управление ФСБ и т.д.
"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в РФ еще существует связь со Всемирной сетью", — отметил собеседник в разведке.
Напомним, в августе хакерам ГУР МОУ удалось взломать российское телевидение и показать гражданам страны-агрессора правду о войне. Инсайдеры рассказали, что киберспециалисты ГУР МОУ осуществили масштабную атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний были показаны объективные кадры о войне в Украине, которую начал Кремль.