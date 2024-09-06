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Атаковали "Лукойл", "Банк России" и "Единую Россию": хакеры ГУР нанесли удар по российской инфраструктуре

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Фото: Из открытых источников | Иллюстративное фото

Хакеры киберсообщества BO Team совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали российские компании, которые поддерживают войну.

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Как сообщают источники в украинской разведке, 4 сентября киберспециалисты ГУР МОУ совместно с ВО Team поразили сетевую инфраструктуру на территории государства-агрессора. Об этом сообщают источники Фокуса в украинской разведке.

Кибератака ГУР по российской инфраструктуре 4 сентября, что известно

Всего было уничтожено 18 серверов без возможности восстановления, поражена инфраструктура ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, которые поддерживают агрессию России против Украины.

Снимки предоставлены источником Фокуса Fullscreen
Снимки предоставлены источником Фокуса
Фото: Фокус

В частности, были затерты конфигурации на 598 сетевых коммутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) главного провайдера и 389 устройств у субпровайдера, которые предоставляли доступы к всемирной сети всем клиентам компаний.

Также хакерам удалось скачать базы всех клиентов провайдера с ФИО, телефонами, адресами и паспортными данными.

Снимки предоставлены источником Фокуса Fullscreen
Снимки предоставлены источником Фокуса
Фото: Фокус

Атаки украинских хакеров остановили предоставление услуги интернет и цифрового телевидения в Ивановской области для более 13 тысяч пользователей.

Пострадали:

  • ООО "Спецсервис Поликор" (выполняет государственный оборонный заказ);
  • регистрационно-экзаменационный отдел России Госавтоинспекции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ;
  • ООО "Теплосетевая компания";
  • ОЛРР УМВД;
  • Горгаз;
  • Рыбнадзор;
  • государственное предприятие Кинешемская городская электросеть;
  • заправки "Лукойл";
  • ООО "СвязьПроектСтрой";
  • РОСИНКА "Банка России";
  • МО МВД России "Кинешемский";
  • ООО "Регион-Авто";
  • Администрация ГО Кинешма;
  • Администрация Городская Дума;
  • Партия "Единая Россия"
  • Управление ФСБ и т.д.

"ГУР МОУ продолжает процесс системного демонтажа сетевой инфраструктуры государства-агрессора. Ожидайте новостей, пока в РФ еще существует связь со Всемирной сетью", — отметил собеседник в разведке.

Напомним, в августе хакерам ГУР МОУ удалось взломать российское телевидение и показать гражданам страны-агрессора правду о войне. Инсайдеры рассказали, что киберспециалисты ГУР МОУ осуществили масштабную атаку на серверы российских телеканалов. В эфире ряда телекомпаний были показаны объективные кадры о войне в Украине, которую начал Кремль.