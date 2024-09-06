Атакували "Лукойл", "Банк России" та "Единую Россию": хакери ГУР завдали удару по російській інфраструктурі

Хакери кіберспільноти BO Team спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували російські компанії, які підтримують війну.

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Як повідомляють джерела в українській розвідці, 4 вересня кіберфахівці ГУР МОУ спільно з ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території держави-агресора. Про це повідомляють джерела Фокусу в українській розвідці.

Кібератака ГУР по російській інфраструктурі 4 вересня, що відомо

Загалом було знищено 18 серверів без можливості відновлення, уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які підтримують агресію Росії проти України.

Знімки надані джерелом Фокусу Фото: Фокус

Зокрема було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроїв в субпровайдера, які надавали доступи до всесвітньої мережі всім клієнтам компаній.

Також хакерам вдалося викачати бази всіх клієнтів провайдера з ПІБ, телефонами, адресами та паспортними даними.

Знімки надані джерелом Фокусу Фото: Фокус

Атаки українських хакерів зупинили надання послуги інтернет та цифрового телебачення в Іванівській області для понад 13 тисяч користувачів.

Уражень зазнали:

ООО "Спецсервис Поликор" (виконує державне оборонне замовлення);

⁠реєстраційно-екзаменаційний відділ Росії Державтоінспекції міжмуніципального відділу Міністерства внутрішніх справ РФ;

⁠ООО "Теплосетевая компания";

⁠ОЛРР УМВС;

⁠Горгаз;

⁠Рыбнадзор;

⁠государственное предприятие Кинешемская городская электросеть;

заправки "Лукойл";

⁠ООО "СвязьПроектСтрой";

⁠РОСИНКА "Банка России";

⁠МО МВД Росії "Кинешемский";

⁠ООО "Регион-Авто";

Адміністрація ГО Кинешма;

Адміністрація Міська Дума;

Партія "Единая Россия"

Управління ФСБ тощо.

"ГУР МОУ продовжує процес системного демонтажу мережевої інфраструктури держави-агресора. Очікуйте новин, поки в РФ ще є зв’язок зі Всесвітньою мережею", — зазначив співрозмовник у розвідці.

Нагадаємо, у серпні хакерам ГУР МОУ вдалося зламати російське телебачення і показати громадянам країни-агресора правду про війну. Інсайдери розповіли, що кіберфахівці ГУР МОУ здійснили масштабну атаку на сервери російських телеканалів. В ефірі низки телекомпаній було показано об'єктивні кадри про війну в Україні, яку розпочав Кремль.