Правда о войне в прайм-тайме: хакеры ГУР взломали российское ТВ, — источники Фокуса (видео)

Ролик от украинской разведки трижды показали зрителям нескольких телеканалов, а когда российские специалисты попытались все исправить, то лишь усугубили проблему. Вещание было прекращено и по состоянию на утро четверга — не восстановлено.

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Хакерам Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) удалось взломать российское телевидение и показать гражданам страны-агрессора правду войны. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

Инсайдеры рассказали, что киберспециалисты ГУР МОУ осуществили масштабную атаку на серверы российских телеканалов, что создало в результате новые проблемы для противника. В эфире ряда телекомпаний были показаны объективные кадры про войну в Украине, которую начал Кремль.

"Нравится не нравится — смотри моя красавица… Видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов "Первоуральск ТВ", "Евразия 360", "Евразия. Первый канал" и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова", — рассказали источники в спецслужбах.

К проблеме сразу же подключили российских специалистов по кибербезопасности, чтобы те немедленно исправили ситуацию, однако это привело к дополнительным последствиям. Дело в том, что трансляцию сразу девяти телеканалов пришлось отключить. Речь про: "Евразия 360", "Евразия Первый канал, "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", "СпБ", "Оплот", "ТВ-3", а также "Первый российский".

"В то же время эти контрмеры не смогли помешать киберспециалистам ГУР МОУ в сохранении доступа к серверам телекомпаний. Поэтому ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время с момента совершения атаки, о чем свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 22 августа, лишь телеканалы "Евразия 360" и "ТВ-3" частично возобновили свою работу. Все остальные остаются заблокированными для россиян.

Напомним, 17 августа сообщалось, что украинские хакеры парализовали в России работу разработчика ядерных боеприпасов. Киберспециалисты "положили" провайдера, который обслуживает производителя ядерного оружия. Документы, которые получили хакеры, позволяет установить, как именно российское предприятие обходит санкции.

1 июля также сообщалось, что хакеры ГУР совершили самую мощную в истории кибератаку на провайдеров РФ. Российские операторы, которые в частности действуют на оккупированных территориях, жаловались, что абоненты не хотят предоставлять свои данные и обновлять оборудование, даже ради восстановления связи.