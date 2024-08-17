Украинские хакеры парализовали в России работу разработчика ядерных боеприпасов (фото)

Киберспециалисты "положили" провайдера, который обслуживает производителя ядерного оружия. Документы, которые получили хакеры, позволяет установить, как именно российское предприятие обходит санкции.

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Киберспециалисты украинской разведки совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие в РФ. Об этом сообщает ГУР МО.

Как сообщается, в результате успешной атаки на компанию "Вега" — единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области, было выведено из строя 1173 коммутатора, а на 10 серверах уничтожена вся информация.

Почти неделю без интернета и услуг связи остается ряд стратегических предприятий города, среди которых "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики), разрабатывающий ядерные боеприпасы.

Отмечается, что удачная атака позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями.

Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц, — сообщают в ведомстве.

Кроме того, следствием кибероперации также стала угроза срыва государственного оборонного заказа.

Напомним, в июле специалисты Главного управления разведки сначала атаковали банковскую систему РФ. У россиян исчез доступ к цифровым услугам ряда основных банков, а также связь и мобильный интернет. После этого киберспециалисты атаковали "Центральный банк России".