Українські хакери паралізували в Росії роботу розробника ядерних боєприпасів (фото)

Кіберфахівці "поклали" провайдера, який обслуговує виробника ядерної зброї. Документи, які здобули хакери, дозволяє встановити, як саме російське підприємство обходить санкції.

Related video

Кіберфахівці української розвідки спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю у РФ. Про це повідомляє ГУР МО.

Як повідомляється, внаслідок успішної атаки на компанію "Вега" — єдиного провайдера у місті Снєжинск Чєлябінської області, було виведено з ладу 1173 комутатори, а на 10 серверах знищена уся інформація.

Майже тиждень без інтернету та послуг звʼязку залишається низка стратегічних підприємств міста, серед яких "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики), що розробляє ядерні боєприпаси.

Наголошується, що вдала атака дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.

Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб, — повідомляють у відомстві.

Окрім того, наслідком кібероперації також стала загроза зриву державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, у липні фахівці Головного управління розвідки спочатку атакували банківську систему РФ. У росіян зник доступ до цифрових послуг низки основних банків, а також зв’язок і мобільний інтернет. Після цього кіберфахівці атакували "Центральний банк Росії".