Співробітники ГУР "поклали" сервер спецзв'язку Міністерства оборони РФ (фото)

У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони Росії, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером.

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У Міністерства оборони РФ завдяки ГУР МО України 30 січня виникли проблеми зі спецзв’язком. Кіберфахівці військової розвідки України "поклали" сервер МО РФ у Москві. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― 30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер Міністерства оборони держави-агресорки Росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок кібератаки підрозділи Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером не можуть обмінюватися інформацією.

В ГУР також повідомили, що раніше в російському оборонному відомстві хизувалися, що програмне забезпечення на їхньому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації.

Відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектору РФ, зокрема ― військових.

Нагадаємо, що 12 грудня кіберфахівці ГУР Міноборони здійснили спецоперацію на території РФ і зламали Федеральну податкову службу країни-агресорки.

20 грудня повідомлляося, що українські хакери знищили IT-інфраструктуру найбільшої російської приватної компанії з водопостачання "Росводоканал".