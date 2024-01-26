Катастрофа Іл-76: РФ не передавала Червоному Хресту список полонених, — ГУР

Російська влада приховує від міжнародних організацій прізвища українців, яких могли обміняти 24 січня, заявив речник ГУР Міноборони.

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не отримав від російської влади список українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. Кремль приховує прізвища людей, щодо яких були домовленості з українською стороною. Про нові обставини у ході розслідування авіакатастрофи з літаком Іл-76 у Бєлгородській області представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Юсов заявив, що під час обміну полоненими до МКЧХ надсилались списки людей, яких планували обміняти обидві сторони. Це робиться для того, щоб представники цієї міжнародної організації оглянули кожного полоненого, зробили висновки щодо його стану здоров'я, умови перебування, а також місцезнаходження. Однак для обміну 24 січня російська влада такого списку не надсилала.

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"Наскільки відомо наразі, такої інформації до Червоного Хреста передано не було", — сказав речник української розвідки. Зазначимо, раніше Юсов повідомив, що списків також не отримали представники ООН.

Іл-76 у Бєлгородській області — деталі авіакатастрофи

Зазначимо, військово-транспортний літак Іл-76 розбився 24 січня за 100 км від українського кордону неподалік від Бєлгорода. Згідно з даними українського командування, саме у таких літаках ЗС РФ перевозили ракети С-300/С-400 для ударів по Харкову.

Того ж дня росЗМІ почали масово публікувати повідомлення, що начебто на борту повітряного судна перебували 65 українських полонених — їх везли на обмін, і літак саме сідав. На місці падіння прибули російські правоохоронці та опублікували світлини та відео з поля, на якому упав літак. На кадрах, зауважили спостерігачі, не було видно ознак, що у салоні могла перебувати велика кількість людей.

OSINT-розслідувачі та військові експерти почали аналізувати доступну інформацію про авіакатастрофу. З'ясували, що майже третина людей зі списку росЗМІ — це українці, які раніше повернулись з полону. Також становили, що вказаний борт залучався для перевезення боєприпасів та військової техніки між Росією та Сирією. Журналісти проєкту "Схеми" встановили імена членів екіпажу — некрологи про їхню смерть опублікували у соцмережах.

Водночас з'явились перші заяви українських посадовців. 24 січня Андрій Юсов підтвердив, що на 24 січня дійсно планували провести обмін полоненими, але у якийсь момент процес зупинився. 25 січня зробив заяву секретар РНБО Олексій Данілов: запевнив, що влада верифікує наявну інформацію і коли буде щось відомо, повідомить громадськість.

Нагадуємо, Кремль ініціював надзвичайне засідання ООН щодо авіакатастрофи Іл-76 під Бєлгородом. За підсумками засідання члени міжнародної спільноти дійшли висновку, що Росія не навела переконливих доказів щодо того, що саме Україна несе відповідність за подію у небі над РФ.