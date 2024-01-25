Три людини охороняли 65 полонених — звучить дивно: ГУР про падіння літака Іл-76 (відео)

За словами представника розвідки Андрія Юсова, російський літак був завантажений на третину, і він вдасться в питання про те, що в ньому було ще. Іл-76 часто перевозять ракети С-300 і С-400.

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Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що заяви РФ щодо використання аеродрому в Бєлгороді в гуманітарних цілях звучать дивно, оскільки небо там закрите для цивільної авіації. Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

За його словами, поки що дещо передчасно робити якісь висновки, оскільки сценарії могли бути абсолютно різними.

"Взагалі, коли ми говоримо про Бєлгород, то використання цього аеропорту в так званих гуманітарних цілях, про які вони говорять, дуже дивно звучить. Нагадаємо, що для цивільної авіації небо там закрите", — зазначив він, додавши, що ця територія розташована поблизу з лінією фронту, і тому перебуває в режимі бойових дій.

Бєлгородська область, поряд із Москвою і Кримом, належить до регіонів, найбільш насичених російськими засобами ППО і ПРО та розрахунками ПЗРК. Юсов нагадав, що були неодноразові випадки, коли росіяни збивали свої літаки. У день падіння літака і Україна, і РФ використовували свої безпілотники. Над Бєлгородом працювали українські розвідувальні дрони, а росіяни запускали ударні безпілотники.

Згідно з інформацією, наданою РФ щодо кількості людей на Іл-76, борт був завантажений на 1/3. Юсов ставить питання про те, що ще було в літаку. Він нагадав, що ці транспортні літаки перевозять засоби для С-300 і С-400.

Видається сумнівною й інформація про кількість охоронців на борту, оскільки стверджується, що 65 військовополонених нібито охороняли тільки три людини. За словами Юсова, все це необхідно ретельно перевіряти, потрібен повний доступ і міжнародне розслідування, оскільки Україна і Росія не будуть довіряти висновкам один одного.

Представник ГУР Андрій Юсов — про падіння літака Іл-76 (з 12:11)

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

У середу, 24 січня, в Корочанському районі Бєлгородської області розбився військово-транспортний російський літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили про українських військовополонених, які нібито перебували на борту: їх, за інформацією представників РФ, везли на обмін.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров запропонував скликати термінове засідання Радбезу ООН, але Франція відхилила таку пропозицію. У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони контролюють повітряний простір і відстежують точки запусків ракет та логістику. І будуть, і далі вживати заходів зі знищення засобів доставлення.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягає на міжнародному розслідуванні цього випадку.

Нагадаємо, що у Forbes припустили, чим могли збити Іл-76 під Бєлгородом.

Раніше повідомлялося, що у РФ можуть намагатися ввести в оману щодо українських військовополонених, які могли перебувати на борту Іл-76.