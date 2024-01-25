Три человека охраняли 65 пленных — звучит странно: ГУР о падении самолета Ил-76 (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, российский самолет был загружен на треть, и он задается вопросом о том, что в нем было еще. Ил-76 часто перевозят ракеты С-300 и С-400.

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что заявления РФ относительно использования аэродрома в Белгороде в гуманитарных целях звучат странно, поскольку небо там закрыто для гражданской авиации. Об этом он сказал в эфире "Еспресо".

По его словам, пока несколько преждевременно делать какие-то выводы, т.к. сценарии могли быть совершенно разными.

"Вообще, когда мы говорим о Белгороде, то использование этого аэропорта в так называемых гуманитарных целях, о которых они говорят, очень странно звучит. Напомним, что для гражданской авиации небо там закрыто", — отметил он, добавив, что эта территория находится поблизости с линией фронта, и потому находится в режиме боевых действий.

Белгородская область, наряду с Москвой и Крымом, находится регионов, наиболее насыщенных российскими средствами ПВО и ПРО и расчетами ПЗРК. Юсов напомнил, что были неоднократные случаи, когда россияне сбивали свои самолеты. В день падения самолета и Украина, и РФ использовали свои беспилотники. Над Белгородом работали украинские разведывательные дроны, а россияне запускали ударные беспилотники.

Согласно информации, предоставленной РФ относительно количество людей на Ил-76, борт был загружен на 1/3. Юсов задается вопросом о том, что было еще в самолете. Он напомнил, что эти транспортные самолеты перевозят средства для С-300 и С-400.

Представляется сомнительной и информация о количестве охранников на борту, поскольку утверждается, что 65 военнопленных якобы охраняли только три человека.

По словам Юсова, все это необходимо тщательно проверять, нужен полный доступ и международное расследование, поскольку Украина и Россия не будут доверять выводам друг друга.

Представитель ГУР Андрей Юсов — о падении самолета Ил-76 (с 12:11)

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

В среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области разбился военно-транспортный российский самолет Ил-76. В минобороны РФ заявили о якобы находившихся на борту украинских военнопленных: их, по информации представителей РФ, везли на обмен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил созвать срочное заседание Совбеза ООН. Но Франция отклонила такое предложение.

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны контролируют воздушное пространство и отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки. И будут, и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки.

25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на международном расследовании этого случая.

Напомним, что в Forbes предположили, чем могли сбить Ил-76 под Белгородом.

Ранее сообщалось, что в РФ могут пытаться ввести в заблуждение насчет украинских военнопленных, которые могли находиться на борту Ил-76.