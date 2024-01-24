Падіння Іл-76 під Бєлгородом: "Схеми" встановили прізвища членів російського екіпажу (фото)

Журналісти отримали список із шести осіб, призначених для супроводження польоту. Загибель трьох людей, включаючи командира корабля, штурмана та бортінженера, була підтверджена їхніми родичами.

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Родичі підтвердили загибель щонайменше трьох членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. Журналістам "Схем" вдалося встановити їхні імена.

Політ мали супроводжувати шість осіб: їхні посади верифікували

Як зазначають у медіа, відповідний екіпаж належав до 117-го військово-транспортного авіаційного полку із дислокацією в Оренбурзі Російської Федерації. Журналістам вдалося отримати список із шести осіб, призначених для супроводження цього польоту, вони перевірили їхні посади та належність до військової авіації.

Загибель трьох осіб, включаючи командира корабля Станіслава Беззубкіна (36 років), штурмана Олексія Високіна та бортінженера Андрія Пілуєва (38 років), була підтверджена їхніми родичами.

Що відомо про командира Беззубкіна

Як зазначають журналісти, дружина командира корабля Станіслава Беззубкіна, Маріка Беззубкіна, підтвердила його загибель та повідомила, що про це їй сповістили у Міністерстві оборони Росії. Вона уточнила, що останній раз спілкувалась із чоловіком приблизно о 7:30 ранку за російським часом, коли він, за її словами, повинен був вилітати з Москви.

Станіслав Беззубкін

Дружині Пілуєва не надали деталей про смерть чоловіка

За інформацією "Схем", дружина бортового інженера Андрія Пілуєва вказала, що їй відомо про загибель чоловіка, проте офіційно їй ще не надали деталей інциденту.

Журналісти із посиланням на відомості із відкритих джерел повідомляють, що Пілуєв отримав медаль "За повернення Криму" та був відзначений за участь у бойових діях у Сирії.

Андрій Пілуєв

Підтвердили загибель Високіна, а під фото Саблінського висловлюють співчуття

Двоюрідна сестра штурмана Олексія Високіна підтвердила смерть брата, отримавши цю інформацію від його батьків.

Олексій Високін

Крім того, у соціальних мережах зʼявилися коментарі з висловленням співчуття стосовно загибелі бортового радиста Ігоря Саблінського.

Ігор Саблінський

Журналісти наголошують, що до обслуговування польоту мав бути залучений й бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов, однак наразі немає незалежної підтвердженої інформації про його загибель.

Доставляли зброю для вбивства українців: деталі про 117-й ВТрАП

Як запевняють у медіа, витоки з російських баз даних вказують на те, що п'ять членів екіпажу мали служити в 117-му військово-транспортному авіаційному полку.

Схожу інформацію оприлюднило й Головне управління розвідки Міноборони України у березні 2022 року, вказавши Беззубкіна, Високіна, Пілуєва, Житєньова та Саблінського у списку військовослужбовців полку, які, за їхніми словами, "доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".

117-й військово-транспортний авіаційний полк

117-й полк, розташований в Оренбурзькій області, є військовою частина №45097. Як уточнюють журналісти, цей полк спеціалізується на обслуговуванні військово-транспортних засобів, які перевозять спеціальні вантажі для забезпечення потреб армії російських окупантів. Літаки відповідного полку базуються на аеродромі в Оренбурзі.

Місце постійної дислокації Іл-76-М – аеродром "Оренбург-2"

Інформацію влади Російської Федерації про те, що на борту також перебували українські полонені, наразі журналістам "Схем" перевірити не вдалось.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

ЗМІ з посиланням на джерела у ЗСУ повідомили, що літак Іл-76 збили українські військові. Але згодом в оновлених новинах уже з посиланням на інші джерела ця інформація не підтвердилася.

Джерела журналістів у Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. Російські джерела писали, що літак Іл-76 раніше використовувався для переправлення українських військовополонених.

Реакція України

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими (КШППВ) закликав не поширювати непідтверджені дані про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Представники штабу нагадали, що у РФ активно ведуть інформаційні спецоперації, щоб дестабілізувати українське суспільство.

Реакція РФ

У МЗС РФ назвали подію "актом шаленого тероризму" і заявили, що у такий спосіб Київ "ставить під сумнів можливість будь-яких домовленостей".

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що ніхто з пасажирів, які перебували на борту літака, що впав у Корочанському районі, не вижив.

Раніше на запитання про те, чи відомо главі Кремля Володимиру Путіну про те, що сталося, його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що це нова інформація.

"Не можу сказати, це досить нова, свіжа інформація, зараз будемо з нею розбиратися", — заявив він.

У російській Держдумі заявили, що підготують звернення до Конгресу і Бундестагу після цього випадку.

Нагадаємо, президент Чаду Магамет Ідріс Дебі Ітно на переговорах з очільником Російської Федерації Володимиром Путіним у Кремлі висловив співчуття через падіння військового літака Іл-76 у Белгородській області.