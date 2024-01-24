Уламків купа: з'явилися перші відео з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області, – росЗМІ

Територію навколо ймовірного місця авіакатастрофи контролюють представники російських силових структур.

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З’явилися перші відео з місця падіння Іл-76 на території Бєлгородської області. У російському Telegram-каналі Readovka опублікували ролик з місця подій.

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Сильний вибух, немає останків тіл: що не так у версіях про падіння літака Іл-76

На відео можна побачити нібито уламки авіасудна. Територію навколо контролюють представники російських силових структур.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

В'ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, повідомив у соцмережах про те, що 24 січня в регіоні зазнав аварії військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ. Російські ЗМІ стверджують, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Пізніше пропагандисти послалися на Міноборони РФ і повідомили, що загалом на борту могли бути 74 людини, з них — 65 полонених військових ЗСУ, 6 членів екіпажу і троє супроводжуючих.

Голова комітету з оборони Держдуми РФ Андрія Картополова заявив, що літак нібито підбили трьома ракетами або ЗРК Patriot, або IRIS-T. Слідом за збитим Іл-76 летів ще один літак із 80 полоненими, але після катастрофи його розвернули, стверджує депутат.

Український координаційний штаб з питань поводження з полоненими заявив, що інформацію стосовно падіння літака Іл-76 під Бєлгородом і про те, що нібито на борту були військовополонені, збирають і аналізують. До оголошення офіційних заяв або коментарів штаб просить не поширювати неперевірену інформацію.

Нагадаємо, 24 січня британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що літак Іл-76 під час падіння в Бєлгородській області виглядав "цілим", не розлітався на кілька частин. Це дає змогу припустити, що в нього не влучили три ракети, як заявляли представники РФ.