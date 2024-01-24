Російський літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області, збили на зльоті, — ЗМІ

У виданні уточнили, що джерело, близьке до Міноборони не надало додаткових деталей, зокрема не прокоментувало можливу присутність на борту українських полонених.

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Російський військово-транспортний літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області у середу, 24 січня, нібито був збитий на зльоті. Про це "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело, близьке до Міністерства оборони.

У виданні зазначили, що співрозмовник не надав додаткових деталей, зокрема не прокоментував можливу присутність на борту українських полонених.

Катастрофа Іл-76: що кажуть в РФ та Україні

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у соцмережах про те, що 24 січня в регіоні розбився військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ. Російські ЗМІ стверджують, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили в Бєлгородську область для обміну. Пізніше пропагандисти послалися на Міноборони РФ і повідомили, що загалом на борту нібито перебували 74 людини, з них — 65 полонених військових ЗСУ, 6 членів екіпажу і троє супроводжуючих.

В Генштабі Збройних сил України розповіли у коментарі Фокусу, що наразі українські військові не можуть підтвердити дані про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії 24 січня. У Службі безпеки України Фокусу заявили, що не коментують новини про падіння транспортного літака Іл-76.

Крім того, журналісти "Української правди" з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для російських ЗРК С-300.