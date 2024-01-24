Збирають дані: військові не можуть підтвердити, що Іл-76 вразили ЗСУ, — Генштаб (фото)

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими зазначили, що аналізують інформацію російської сторони про те, що на борту Іл-72, який впав, нібито перебували бійці ЗСУ. Деякі українські медіа, тим часом, змінили публікації, видаливши слова джерел про можливу причетність Сил оборони до авіакатастрофи в Бєлгородській області.

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Українські військові не можуть підтвердити дані про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії 24 січня. Про це в Генштабі Збройних сил України розповіли в коментарі Фокусу.

За інформацією відомства, дані про падіння літака ще перевіряють.

У Службі безпеки України Фокусу заявили, що не коментують новини про падіння транспортного літака Іл-76.

Координаційний штаб збирає дані

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими заявили, що збирають і аналізують інформацію російських ЗМІ про те, що на борту Іл-76, який упав, нібито перебували українські військовополонені.

"До оприлюднення офіційних заяв чи коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації. Наголошуємо, що ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, що мають на меті дестабілізацію українського суспільства", — йдеться в повідомленні.

Українські ЗМІ заявили, що ЗСУ нібито збили Іл-76 — у росЗМІ стверджують, що на борту були полонені

Раніше видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела, повідомило, що Іл-76 нібито знищили зусиллями Збройних сил України. Інсайдери журналістів у Генштабі ЗСУ поінформували, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область, повідомляли журналісти. Публікація з'явилася в Telagram-каналі видання, а також на сайті із заголовком: "У Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76": у ЗСУ заявили, що "це їхня робота", проте пізніше із заголовка публікації прибрали другу частину про заяву військових.

Також про це повідомляло агентство "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела.

Пізніше у зведенні британської газети The Guardian писалося, що "Українська правда" відкликала свою заяву про те, що Україна збила російський літак Іл-76.

"Тепер газета додала виправлення, в якому йдеться про те, що джерела не "вказують" на причетність України", — зазначив британський журналіст, іноземний кореспондент The Guardian Люк Хардінг.

Своєю чергою, російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ повідомили, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області Росії, могли перебувати 65 українських військовополонених, яких нібито везли на обмін.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в хуторі Кривий Корочанського району Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76.