Собирают данные: военные не могут подтвердить, что Ил-76 поразили ВСУ, — Генштаб (фото)

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными отметили, что анализируют информацию российской стороны о том, что на борту упавшего Ил-72 якобы находились бойцы ВСУ. Некоторые украинские медиа, тем временем, изменили публикации, удалив слова источников о возможной причастности Сил обороны к авиакатастрофе в Белгородской области.

Related video

Украинские военные не могут подтвердить данные о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области России 24 января. Об этом в Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали в комментарии Фокусу.

По информации ведомства, данные о падении самолета еще проверяют.

В Службе безопасности Украины Фокусу заявили, что не комментируют новости о падении транспортного самолета Ил-76.

Координационный штаб собирает данные

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными заявили, что собирают и анализируют информацию российских СМИ о том, что на борту упавшего Ил-76 якобы находились украинские военнопленные.

"До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации. Подчеркиваем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", — говорится в сообщении.

Украинские СМИ заявили, что ВСУ якобы сбили Ил-76 — в росСМИ утверждают, что на борту были пленные

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, сообщило, что Ил-76 якобы уничтожили усилиями Вооруженных сил Украины. Инсайдеры журналистов в Генштабе ВСУ проинформировали, что самолет перевозил ракеты к комплексам С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область, сообщали журналисты. Публикация появилась в Telagram-канале издания, а также на сайте с заголовком: "В Белгородской области РФ упал самолет Ил-76": в ВСУ заявили, что "это их работа", однако позже из заголовка публикации убрали вторую часть о заявлении военных.

Также об этом сообщало агентство "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Позже в сводке британской газеты The Guardian писалось, что "Украинская правда" отозвала свое заявление о том, что Украина сбила российский самолет Ил-76.

"Теперь газета добавила исправление, в котором говорится, что источники не "указывают" на причастность Украины" — отметил британский журналист, иностранный корреспондент The Guardian Люк Хардинг.

В свою очередь, российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили, что На борту упавшего в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных, которых якобы везли на обмен.

Напомним, 24 января стало известно, что в хуторе Кривой Корочанского района Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.