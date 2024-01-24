"Усе одно, що літати в магазин на вертольоті": Іл-76 не перевозив полонених, — ексрадник армії США

За словами Марка Войгера, екс-спеціального радника з питань РФ, Іл-76 — дорогий літак, який потрібен для російської ППО. Росіяни зазвичай не везуть військовополонених літаками — використовують для цього потяги або автобуси, нагадав військовий аналітик Майкл Кларк.

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Літак Іл-76 під час падіння в Бєлгородській області виглядав "цілим", не розлітався на кілька частин. Це дає змогу припустити, що в нього не влучили три ракети, як заявляли представники РФ. Про це сказав британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

Іл-76 — стандартний транспортний літак і зазвичай досить надійний.

"Якби в нього влучили три ракети, як спочатку заявили росіяни, він, звичайно, не був би цілим", — пояснив Кларк.

Він також додав, що, судячи з опублікованих кадрів, у хвостовій частині перед зіткненням із землею від нього щось відлетіло.

"Щось від'єдналося, можливо, це безпосереднє зламання [в самому лайнері], але за наявного ракурсу безумовно не схоже на те, що в літак потрапили ракети", — додав він.

Він також зазначив, що заяви РФ про те, що на борту перебували 65 українських військовополонених, звучать підозріло. За його словами, росіяни, як правило, не перевозять військовополонених літаками, а використовують для цього поїзди або автобуси, і поїздка перед обміном триває 20-30 годин.

"Це може виявитися правдою, але зараз це звучить непереконливо", — сказав він.

Марк Войгер (Mark Voyger), колишній спеціальний радник із питань РФ в американській армії, дислокованій у Європі, в інтерв'ю журналістам заявив, що інформація про подію в Бєлгородській області публікується фрагментарно, і "дуже малоймовірно", що на борту взагалі були військовополонені.

"Можна цілком виключити те, що літак перевозив військовополонених", — пояснив він.

Макр Войгер

Літак, що впав, — дорога модель, яку зазвичай використовує російська ППО. За його словами, перевозити на ньому військовополонених — все одно, що "літати в продуктовий магазин на вертольоті".

Викликає питання і траєкторія

Початкові дані вказують на те, що Іл-76 летів на північ, а не в бік українського кордону, як стверджували у РФ. Літак міг злетіти в Єгипті, додав він.

"Якщо це так, то він міг перевозити найманців ПВК "Вагнер" або амуніцію. Я вважаю дуже малоймовірним, що там були українські військовополонені", — сказав Войгер.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

ЗМІ з посиланням на джерела у ЗСУ повідомили, що літак Іл-76 збили українські військові. Але згодом в оновлених новинах уже з посиланням на інші джерела ця інформація не підтвердилася.

Джерела журналістів у Генштабі ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. Російські джерела писали, що літак Іл-76 раніше використовувався для переправлення українських військовополонених.

Реакція України

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими (КШПОВ) закликав не поширювати непідтверджені дані про падіння Іл-76, який нібито перевозив українських військовополонених. Представники штабу нагадали, що у РФ активно ведуть інформаційні спецоперації, щоб дестабілізувати українське суспільство.

Реакція РФ

У МЗС РФ назвали подію "актом шаленого тероризму" і заявили, що таким чином Київ "ставить під сумнів можливість будь-яких домовленостей".

Губернатор Бєлгородської області повідомив, що ніхто з пасажирів, які перебували на борту літака, що впав у Корочанському районі, не вижив.

Раніше на запитання про те, чи відомо главі Кремля Володимиру Путіну про те, що сталося, його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що це нова інформація.

"Не можу сказати, це досить нова, свіжа інформація, зараз будемо з нею розбиратися", — заявив він. У російській Держдумі заявили, що підготують звернення до Конгресу і Бундестагу після цього випадку.

Нагадаємо, що рятувальники продовжують пошуки постраждалих від російських обстрілів, які можуть перебувати під завалами.

Також повідомлялося, що напередодні ЗС РФ застосовували крилаті ракети, "Іскандери" та десятки поранених під час обстрілу України.