Крилаті ракети, "Іскандери" та десятки поранених: що відомо про ранковий обстріл України (фото)

Під час комбінованої ракетної атаки на міста України постраждали десятки людей, сотні будівель зазнали пошкоджень. Також є загиблі. Пуски ракет різного базування здійснювалися з території п'яти областей РФ.

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Зранку 23 січня Збройні сили Росії атакували міста України із застосуванням крилатих і балістичних ракет. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки ворожого обстрілу.

Обстріл Києва

Уранці 23 січня Збройні Сили Російської Федерації здійснили ракетний удар по Києву, що спричинило руйнування. Також постраждали люди.

О 5:44 ранку в Києві оголосили повітряну тривогу через запуск крилатих ракет із російських бомбардувальників Ту-95МС. Сергій Попко, начальник КМВА, заявив о 7:02, що система протиповітряної оборони столиці була активована. О 7:25 з'явилася інформація про ракетний удар по Святошинському району, а також про руйнування в інших районах.

За словами Миколи Поворозника, заступника голови КМДА, у Київ летіли приблизно 20 ворожих ракет, але всі вони були успішно перехоплені протиповітряною обороною. Він зазначив, що уламки падали по всій території міста.

Фото: КМВА Фото: КМВА Фото: КМВА

Пресслужба КДВА повідомила, що це другий ракетний удар по столиці від початку року, удар був комбінованим і проведений із використанням різного озброєння.

"Повітряна тривога тривала дві з половиною години. Ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області. Ці ракети підходили до столиці двома хвилями", — йдеться в повідомленні.

Ворог також випустив балістичні ракети з наземних баз у момент, коли крилаті ракети перебували в повітряному просторі Києва. ППО вразила майже 20 повітряних цілей, проте внаслідок поєднаної ракетної атаки постраждали будівлі та люди в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко о 9:30 ранку повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено кілька будівель у різних районах міста, а також постраждали 18 осіб.

"Унаслідок російської ракетної атаки в Києві постраждали 18 осіб. З них 13 госпіталізовано, включно з трьома дітьми", — зазначив Віталій Кличко. Станом на 10:32 кількість постраждалих зросла до 20-и осіб.

Медики вже надали допомогу 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим на місці події. Одну жінку доставили в реанімацію, де їй продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Обстріл Харкова

Під російський ракетний обстріл потрапило також місто Харків. Згідно з повідомленням голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, постраждали житлові будинки та цивільні автомобілі.

За даними ОВА, противник атакував житловий багатоквартирний будинок у Київському районі Харкова, що призвело до руйнування під'їздів будівлі та засипання людей під уламками. Крім того, внаслідок влучень в один із будинків загорівся газогін.

Через деякий час Синєгубов повідомив про двох загиблих жінок унаслідок атаки. Також відомо про 35 поранених, з яких п'ятеро перебувають у критичному стані, включно з дітьми віком 10 і 12 років.

Ігор Терехов, мер Харкова, підтвердив повне руйнування під'їзду багатоквартирного будинку.

"Наразі рятувальники працюють над розбиранням завалів, щоб витягнути людей", — зазначив мер міста.

Також в одній із частин Київського району, яка постраждала найбільше, відсутня електроенергія, і водопостачання частково перервано. Терехов запевнив, що відповідні служби вже активно усувають наслідки обстрілу.

О 9:43 ранку мер Харкова оголосив, що кількість постраждалих унаслідок ранкового обстрілу збільшилася до 38 осіб.

Станом на 10:29 Терехов повідомив, що в Харкові постраждали 30 житлових будинків. Вибито близько тисячі вікон. У 20 будинках змушені були відключити опалення. У 14-и відключено електрику, у 12-и — газопостачання.

"На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби. Людям надається вся необхідна допомога, зокрема розгортаються три пункти обігріву", — повідомив Терехов.

Станом на 11 годину було відомо про 42 поранених і чотирьох загиблих у Харкові.

Обстріл Павлограда

Уранці 23 січня Збройні сили Російської Федерації провели велику ракетну атаку на місто Павлоград у Дніпропетровській області.

О 6:39 ранку в Telegram-каналі виконкому Павлограда було розміщено попередження для громадян, що закликає не нехтувати повітряною тривогою. Уже о 7:20 пресслужба Повітряних сил Збройних сил України оголосила, що ракети, випущені російськими військовими, прямували в бік Павлограда.

О 8:09 Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Павлограді загинуло двоє людей, а також є постраждалі.

О 8:17 він уточнив, що відома інформація про єдиного загиблого. У той час як іншому постраждалому чоловікові лікарі надають необхідну допомогу.

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Голова Дніпропетровської обласної ради також повідомив, що російські військові вбили місцевого жителя Павлограда, який прямував на роботу вранці.

За даними Повітряних сил, пуски ракет здійснювалися з 5 областей Росії. Загалом було випущено 41 засіб ураження. ЗСУ вдалося перехопити 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, випущених із шести стратегічних бомбардувальників, 5 балістичних ракет "Іскандер" і одну керовану ракету Х-59.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. Мешканців евакуювали.

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, а також у Павлограді Дніпропетровської області.