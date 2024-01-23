У Києві бойова частина ракети влучила в житловий будинок: людей евакуюють, — Кличко

За словами мера Віталія Кличка, влучання зафіксовано в багатоквартирному будинку у Святошинському районі. Бойова частина ракети не здетонувала.

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У Святошинському районі Києва під час російського обстрілу бойова частина ракети влучила у квартиру житлового будинку. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

За словами мера, бойова частина не здетонувала. Мешканців будинку евакуювали.

Наслідки обстрілу Києва 23 січня

За інформацією Віталія Кличка, внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинула жінка. Щонайменше 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Так, 9 громадян постраждали в Солом'янському та Святошинському районах столиці. Ще одного постраждалого виявили в Печерському районі, де було влучання по нежитловому будинку.

Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та руйнування в Дарницькому, Святошинському, Солом'янському та Покровському районах Києва. Фокус докладно писав про наслідки обстрілу Києва.

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, а також у Павлограді Дніпропетровської області.