ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву: є жертви й руйнування, подробиці (фото)

За даними КМВА, внаслідок ракетного удару по столиці вже відомо про одну загиблу жінку та кількох постраждалих. Більшість із них отримали мінно-вибухові травми.

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Росіяни обстріляли Київ ракетами, внаслідок чого в столиці зафіксовано руйнування, постраждали люди. Про це повідомив київський мер Віталій Кличко.

У Святошинському районі внаслідок "прильоту" виникла пожежа, що охопила кілька автомобілів, а також надійшли виклики екстрених служб у Солом'янський район.

Наслідки обстрілу Києва по районах:

У Святошинському районі сталося загоряння будівлі, легкових автомобілів. Водночас у Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілася квартира. Там пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверхи. Крім того, у житловому будинку у Святошинському районі виявили бойову частину російської ракети — вона влучила в одну з квартир, але не здетонувала. Мешканців евакуюють

сталося загоряння будівлі, легкових автомобілів. Водночас у Святошинському районі внаслідок падіння уламків загорілася квартира. Там пошкоджено балкони з першого по п'ятий поверхи. Крім того, у житловому будинку у Святошинському районі виявили бойову частину російської ракети — вона влучила в одну з квартир, але не здетонувала. Мешканців евакуюють У Солом'янському районі вибухова хвиля вибила вікна в багатоквартирному будинку, але наразі немає інформації про постраждалих. За іншою адресою викликали медиків. Одного постраждалого вже госпіталізували медики в Солом'янському районі. Також повідомляється про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Солом'янському районі, і на місце інциденту направляються екстрені служби. Постраждали п'ятеро людей — усіх їх було госпіталізовано.

вибухова хвиля вибила вікна в багатоквартирному будинку, але наразі немає інформації про постраждалих. За іншою адресою викликали медиків. Одного постраждалого вже госпіталізували медики в Солом'янському районі. Також повідомляється про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Солом'янському районі, і на місце інциденту направляються екстрені служби. Постраждали п'ятеро людей — усіх їх було госпіталізовано. У Печерському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, і на місце події направлено підрозділи екстрених служб.

зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, і на місце події направлено підрозділи екстрених служб. У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах багатоповерхового житлового будинку (без подальшого горіння) і на територію дитячого садка. Обійшлося без постраждалих.

Пізніше стало відомо про дев'ять постраждалих у Києві.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) показали фото наслідків обстрілу Києва в Солом'янському районі. Пошкоджень зазнала будівля дитячої футбольної школи.

Пізніше в КМВА додали, що внаслідок ракетного удару по Києву вже відомо про одну загиблу жінку і чотирьох поранених. Більшість із них отримали мінно-вибухові травми.

Обстріл України 23 січня

23 січня ЗС РФ запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Вибухи пролунали в Києві, а також у Павлограді Дніпропетровської області. За даними Повітряних сил, ракети перебували в повітряному просторі України близько години і постійно змінювали напрямок.