ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву: есть жертвы и разрушения, подробности (фото)

По данным КГВА, в результате ракетного удара по столице уже известно об одной погибшей женщине и нескольких пострадавших. Большинство из них получили минно-взрывные травмы.

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Россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

В Святошинском районе в результате "прилета" возник пожар, охвативший несколько автомобилей, а также поступили вызовы экстренных служб в Соломенский район.

Последствия обстрела Киева по районам:

В Святошинском районе произошло возгорание здания, легковых автомобилей. Вместе с тем в Святошинском районе вследствие падения обломков загорелась квартира. Там повреждены балконы с первого по пятый этажи. Кроме того, в жилом доме в Святошинском районе обнаружили боевую часть российской ракеты — она попала в одну из квартир, но не сдетонировала. Жителей эвакуируют

произошло возгорание здания, легковых автомобилей. Вместе с тем в Святошинском районе вследствие падения обломков загорелась квартира. Там повреждены балконы с первого по пятый этажи. Кроме того, в жилом доме в Святошинском районе обнаружили боевую часть российской ракеты — она попала в одну из квартир, но не сдетонировала. Жителей эвакуируют В Соломенском районе взрывная волна выбила окна в многоквартирном доме, но на данный момент нет информации о пострадавших. По другому адресу вызвали медиков. Одного пострадавшего уже госпитализировали медики в Соломенском районе. Также сообщается о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе, и на место инцидента направляются экстренные службы. Пострадали пять человек — все они были госпитализированы.

взрывная волна выбила окна в многоквартирном доме, но на данный момент нет информации о пострадавших. По другому адресу вызвали медиков. Одного пострадавшего уже госпитализировали медики в Соломенском районе. Также сообщается о возгорании в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе, и на место инцидента направляются экстренные службы. Пострадали пять человек — все они были госпитализированы. В Печерском районе зафиксировано попадание в нежилое здание, и на место происшествия направлены подразделения экстренных служб.

зафиксировано попадание в нежилое здание, и на место происшествия направлены подразделения экстренных служб. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без последующего горения) и на территорию детского сада. Обошлось без пострадавших.

Позже стало известно о девяти пострадавших в Киеве.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) показали фото последствий обстрела Киева в Соломенском районе. Повреждения получило здание детской футбольной школы.

Позже в КГВА добавили, что в результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство из них получили минно-взрывные травмы.

Обстрел Украины 23 января

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. По данным Воздушных сил, ракеты находились в воздушном пространстве Украины около часа и постоянно меняли направление.