РФ атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами: взрывы прогремели в Киеве и Павлограде

По данным Воздушных сил, на протяжении часа ракеты пребывали в воздушном пространстве украинских областей, меняя курс. В столице сообщили о работе ПВО.

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23 января Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Мощные взрывы прозвучали в Киеве, а также в Павлограде Днепропетровской области. Фокус публикует хронологию ракетного обстрела.

Так, в 5:22 в Воздушных силах объявили об угрозе пусков крылатых ракет со стороны России в южных и восточных областях с самолетов Ту-95 МС.

В 6:08 в командовании предупредили о движении первой группы ракет через Сумскую область в сторону Полтавской.

В ту же минуту ВС сообщили, что одна из ракет летит в направлении Миргорода. По данным командования, вероятно речь идет о ракете Х-59. В этот же момент стало известно о взлете еще одного борта Ту-22 М3 с аэродрома Шайковка, что в Калужской области России.

По состоянию на 6:17 в командовании сообщили о четырех бортах Ту-22 М3 в воздушном пространстве РФ — два взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области и еще два борта взлетели с аэродрома Шайковка в Калужской области.

Кроме того, было объявлено о движении еще одной ракеты западным курсом в Сумской области. В этот момент первая ракета зашла в Черкасскую область — тоже двигалась в западном направлении.

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В 6:25 первую группу ракет зафиксировали на границе Киевской и Черкасской областей, они двигались юго-западным курсом. Вторая группа в этот момент пролетала в южной части Полтавской области — курс также юго-западный.

В 6:33 стало известно, что первая группа ракет заходила в воздушное пространство Винницкой области, придерживаясь западного курса. Вторая группа пролетала на границе Полтавской и Киевской области, также придерживаясь западного курса. Также сообщалось, что ракеты двигались вдоль границы Киевской и Черкасской областей.

В 6:42 мэр Львова Андрей Садовый сообщил о движении ракет в направлении области.

В 6:44 в Воздушных силах сообщили, что, вероятно, ВС РФ осуществили пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС с района Каспийского моря. Вместе с тем сообщалось о первой группе ракет — в западной части Винницкой области они сменили направление в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

В 6:49 стало известно, что первая группа ракет изменила курс на север. При этом вторая группа на тот момент пролетала над Винницкой области юго-западным курсом.

В 6:55 ВС указали на то, что первая группа ракет в Житомирской сменила направление на Киев.

В 7:00 стало известно, что ракеты облетают Винницкую область, движутся в направлении Житомирщины, далее курсом на Киев. Жителей столицы призвали пройти в укрытия.

В период с 7:02 до 7:20 корреспондент Фокуса сообщил о более 10-и взрывах в Киеве.

Также в 7:02 в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили об активной работе ПВО в столице.

В это же время местные Telegram-каналы сообщили о взрыве в городе Павлоград Днепропетровской области.

По данным Воздушных сил, в направлении Днепра запустили баллистику.

В 7:15 в Воздушных силах предупредили о движении ракет, вероятно Х-22, в сторону Харькова.

Напомним, 21 января в ВСУ рассказали, что новая система радиоэлектронной борьбы "Покрова", которую уже применяют на территории Украины, помогает военным уничтожать российские высокоточные ракеты и беспилотники "Шахед",

Также напомним, 10 января в Белом доме заявили, что РФ запустила по Украине баллистические ракеты из КНДР во время обстрела 6 января.