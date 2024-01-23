В Киеве боевая часть ракеты попала в жилой дом: людей эвакуируют, — Кличко

По словам мэра Виталия Кличко, попадание зафиксировано в многоквартирном доме в Святошинском районе. Боевая часть ракеты не сдетонировала.

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В Святошинском районе Киева во время российского обстрела боевая часть ракеты попала в квартиру жилого дома. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

По словам мэра, боевая часть не сдетонировала. Жильцов дома эвакуировали.

Последствия обстрела Киева 23 января

По информации Виталия Кличко, в результате вражеского обстрела в Киеве погибла женщина. По меньше мере 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Так, 9 граждан пострадали в Соломянском и Святошинском районах столицы. Еще одного пострадавшего обнаружили в Печерском районе, где было попадание по нежилому дому.

Как сообщалось ране, в результате обстрела зафиксированы пожары и разрушения в Дарницком, Святошинском, Соломянском и Покровском районах Киева. Фокус подробно писал о последствиях обстрела Киева.

23 января ВС РФ запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове а также в Павлограде Днепропетровской области.