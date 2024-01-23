Крилаті ракети та "Іскандери": у Кличка повідомили наслідки ранкового удару по Києву (відео)

Українська протиповітряна оборона знищила ворожі повітряні цілі. Проте уламки ракет падали практично по всій території Києва, розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Related video

Вранці 23 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Києву, в результаті чого є постраждалі. Про це повідомили в КМВА у Telegram.

О 5:44 у Києві було оголошено повітряну тривогу через пуски крилатих ракет з російських літаків Ту-95МС. Начальник КМВА Сергій Попко о 7:02 заявив про те, що в столиці працювала система протиповітряної оборони. Вже о 7:25 стало відомо про ракетний удар по Святошинському районі столиці. Також були зафіксовані руйнування ще в декількох районах.

За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, на Київ летіло близько 20 ворожих ракет, усі вони були уражені засобами протиповітряної оборони. Він наголосив, що уламки падали практично по всій території міста.

У пресслужбі КМВА розповіли, що це другий ракетний удар по столиці від початку року. Зокрема, удар був комбінований, із застосуванням різного озброєння.

"Повітряна тривога в столиці тривала дві з половиною години. Спершу ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської обл., РФ. Ці ракети заходили на столицю двома хвилями", — йдеться у повідомленні.

Ворог запустив по столиці балістичні ракети наземного базування, коли крилаті ракети перебували безпосередньо в повітряному просторі Києва. Сили за засоби ППО уразили майже 20 повітряних цілей, проте внаслідок комбінованої ракетної атаки в Києві є руйнування та потерпілі.

Мер Києва Віталій Кличко о 9:30 повідомив, що в результаті російської атаки на Києві були пошкоджені декілька будівель у різних районах та попередньо постраждали 18 людей.

"У Києві внаслідок російської ракетної атаки станом на цю годину постраждали 18 людей. З них 13 — госпіталізовані, в тому числі троє дітей", — сказав Віталій Кличко.

З його слів, медики надали допомогу на місці 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим. Також одну жінку доправили в реанімацію та продовжують надавати їй інтенсивну допомогу.

Наслідки російської атаки в Києві

Святошинський район:

У результаті падіння уламків були пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи житлового будинку та чотири квартири. Ще в одному будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети, мешканців евакуювали. Також загорілася нежитлова двоповерхова будівля, ще за однією адресою палали авто.

Солом'янський район:

Вибуховою хвилею в багатоквартирному будинку вибило вікна, у декількох квартирах сталося загоряння. Крім цього, руйнування зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

Печерський район:

Сталася пожежа в результаті влучання в нежитлову будівлю. Під час ліквідації наслідків було виявлено ще одного потерпілого.

Дарницький район:

У декількох місцях було зафіксоване падіння уламків, зокрема на даху дев'ятиповерхового житлового будинку та біля території дитячого садочка, без подальшого загоряння.

Масований обстріл ЗС РФ: що відомо

Вранці 23 січня російські військові запустили по мирних містах України балістичні та крилаті ракети. В результаті чого вибухи пролунали в Києві, Павлограді Дніпропетровської області та Харкові. У результаті ракетного удару по Павлограду загинула людина, ще одна отримала поранення. У передмісті Харкова відбулося чотири влучання. За словами начальника Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергія Болвінова, внаслідок атаки ЗС РФ було пошкоджено газопровід. У декількох районах Києва були зафіксовані руйнування, є постраждалі.

Нагадаємо, 23 січня командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що мобільні вогневі групи знищили одну російську ракету за допомогою кулемета "Браунінг" на півночі країни.