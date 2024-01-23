ЗС РФ вдарили по багатоповерхівках у Харкові: постраждали понад 30 людей, є жертви (фото)

Російське військо атакувало цивільну інфраструктуру Харкова, зруйнувавши цілий під’їзд житлового будинку. Людей шукають під завалами, серед поранених є діти.

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Ранок 23 січня розпочався у Харкові з вибухів. ЗС РФ вдарили по цивільній інфраструктурі міста. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок атаки російських окупантів зруйновані житлові будинки та знищені цивільні автомобілі.

"Черговий акт тероризму!", — наголосив Синєгубов.

Фото з місця подій Фото: Олег Синєгубов / Telegram

За даними ОВА, ворог вдарив по житловій багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Під’їзди будинку були зруйновані внаслідок удару. Люди опинилися під завалами.

Згодом Синєгубов проінформував, що внаслідок атаки загинули дві жінки. Також відомо про 35 поранених, п’ятеро з яких перебувають у важкому стані. Серед постраждали є діти — 10 та 12 років.

Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив повну руйнацію підʼїзду багатоповерхівки.

Фото з місця подій Фото: Олег Синєгубов / Telegram Фото з місця подій Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей", — зазначив мер Харкова.

Також в одній з частин Київського району, яка найбільше постраждала, немає світла та частково зникла вода. Терехов запевнив, що відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у Харкові були влучання у два багатоповерхові будинки.

"Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини", — додали у ДСНС.

О 9:43 мер Харкова заявив, що кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу зросла до 38 осіб.

Фото з місця подій Фото: Ігор Терехов/telegram Фото з місця подій Фото: Ігор Терехов/telegram

Нагадаємо, також ЗС РФ ударили по Києву. Відомо, що в столиці внаслідок обстрілу загинула жінка, ще щонайменше 10 людей отримали поранення. У Святошинському районі у квартиру житлового будинку влучила бойова частина ракети, мешканців евакуювали.

Також 23 січня опинився під ударом Павлоград у Дніпропетровській області. Повідомляється, що загинув місцевий мешканець, який вранці йшов на роботу. Ще одному чоловіку надають допомогу лікарі.