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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

ВС РФ ударили по многоэтажкам в Харькове: пострадали более 30 человек, есть жертвы (фото)

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Фото: ГСЧС | Россия ударила по харьковским многоэтажкам, пострадали дети

Российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова, разрушив целый подъезд жилого дома. Людей ищут под завалами, среди раненых есть дети.

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Утро 23 января началось в Харькове со взрывов. ВС РФ ударили по гражданской инфраструктуре города. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате атаки российских оккупантов разрушены жилые дома и уничтожены гражданские автомобили.

"Очередной акт терроризма!", — подчеркнул Синегубов.

прилеты Харьков сейчас, Харьков Киевский район, Киевский район Харькова, Харьков обстрел сегодня, Харьков обстрел сегодня Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Олег Синегубов / Telegram

По данным ОВА, враг ударил по жилой многоэтажке в Киевском районе Харькова. Подъезды дома были разрушены в результате удара. Люди оказались под завалами.

Впоследствии Синегубов проинформировал, что в результате атаки погибли две женщины. Также известно о 35 раненых, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети — 10 и 12 лет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил полное разрушение подъезда многоэтажки.

прилеты Харьков сейчас, Харьков Киевский район, Киевский район Харькова, Харьков обстрел сегодня, Харьков обстрел сегодня Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Олег Синегубов / Telegram
прилеты Харьков сейчас, Харьков Киевский район, Киевский район Харькова, Харьков обстрел сегодня, Харьков обстрел сегодня Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", — отметил мэр Харькова.

Также в одной из частей Киевского района, которая больше всего пострадала, нет света и частично исчезла вода. Терехов заверил, что соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрела.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в Харькове были попадания в два многоэтажных дома.

"Спасатели обследуют поврежденные здания, разбирают завалы. На местах работают психологи. Следователи полиции тщательно фиксируют эти преступления", — добавили в ГСЧС.

В 9:43 мэр Харькова заявил, что количество раненых в результате утреннего обстрела возросло до 38 человек.

прилеты Харьков сейчас, Харьков Киевский район, Киевский район Харькова, Харьков обстрел сегодня, Харьков обстрел сегодня Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Игорь Терехов/telegram
прилеты Харьков сейчас, Харьков Киевский район, Киевский район Харькова, Харьков обстрел сегодня, Харьков обстрел сегодня Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Игорь Терехов/telegram

Напомним, также ВС РФ ударили по Киеву. Известно, что в столице в результате обстрела погибла женщина, еще по меньшей мере 10 человек получили ранения. В Святошинском районе в квартиру жилого дома попала боевая часть ракеты, жителей эвакуировали.

Также 23 января оказался под ударом Павлоград в Днепропетровской области. Сообщается, что погиб местный житель, который утром шел на работу. Еще одному мужчине оказывают помощь врачи.