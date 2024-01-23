РФ нанесла новый удар по Харькову: ракета попала в жилой дом, загорелся газопровод (видео)

Прилет российской ракеты зафиксирован в Киевском районе города. На месте продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами остаются люди.

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Во вторник, 23 января, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. В результате одного из них был поврежден газопровод в пригороде. Об этом написал начальник Следственного управления ГУНП Украины в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"Четыре попадания — в пригороде Харькова. Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы", — написал он.

Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно двумя ракетами С-300.

Кроме того, последствия последних обстрелов Харькова прокомментировал и мэр Игорь Терехов.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", — написал он.

Пост Игоря Терехова

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.

"Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", — заявил он.

Пост Олега Синегубова

Позже Синегубов написал, что в результате попадания окупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет.

"Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, в том числе десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", — добавил он.

Напомним, в ночь на 22 января ВС РФ запустили по Украине восемь беспилотников типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны были уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

23 января россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего в столице зафиксированы разрушения, пострадали люди.