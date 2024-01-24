"Все равно, что летать в магазин на вертолете": Ил-76 не перевозил пленных, — экс-советник армии США

По словам Марка Войгера, экс-специального советника по вопросам РФ, Ил-76 — дорогой самолет, который нужен для российской ПВО. Россияне обычно не везут военнопленных на самолетах — используют для этого поезда или автобусы, напомнил военный аналитик Майкл Кларк.

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Самолет Ил-76 при падении в Белгородской области выглядел "целым", не разлетающимся на несколько частей. Это позволяет предположить, что в него не попали три ракеты, как заявляли представители РФ. Об этом сказал британский военный аналитик Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Ил-76 — стандартный транспортный самолет и обычно достаточно надежен.

"Если бы в него попали три ракеты, как первоначально заявили россияне, он, конечно, не был бы целым", — объяснил Кларк.

Он также добавил, что, судя по опубликованным кадрам, в хвостовой части перед столкновением с землей от него что-то отлетело.

"Что-то отсоединилось, возможно это непосредственная поломка [в самом лайнере], но при имеющемся ракурсе определенно не похоже на то, что в самолет попали ракеты", — добавил он.

Он также отметил, что заявления РФ о том, что на борту находились 65 украинских военнопленных, звучат подозрительно. По его словам, россияне, как правило, не перевозят военнопленных на самолетах, а используют для этого поезда или автобусы, и поездка перед обменом длится 20-30 часов.

"Это может оказаться правдой, но сейчас это звучит неубедительно", — сказал он.

Марк Войгер, бывший специальный советник по вопросам РФ в американской армии, дислоцированной в Европе, в интервью журналистам заявил, что информация о произошедшем в Белгородской области публикуется фрагментарно, и "весьма маловероятно", что на борту вообще были военнопленные.

"Можно вполне исключить то, что самолет перевозил военнопленных", — объяснил он.

Макр Войгер

Упавший самолет — дорогая модель, обычно использующаяся российской ПВО. По его словам, перевозить на нем военнопленных — все равно, что "летать в продуктовый магазин на вертолете".

Вызывает вопросы и траектория

Первоначальные данные указывают на то, что Ил-76 летел на север, а не в сторону украинской границы, как утверждали в РФ.

Самолет мог взлететь в Египте, добавил он.

"Если это так, то он мог перевозить наемников "Вагнера" или амуницию. Я считаю весьма маловероятным, что на там были украинские военнопленные", — сказал Войгер.

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщили, что самолет Ил-76 сбили украинские военные. Но впоследствии в обновленных новостях уже со ссылкой на другие источники эта информация не подтвердилась.

Источники журналистов в Генштабе ВСУ сообщили, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. Российские источники писали, что самолет Ил-76 прежде использовался для переправки украинских военнопленных.

Реакция Украины

Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШПОВ) призывал не распространять неподтвержденные данные о падении Ил-76, якобы перевозившего украинских военнопленных. Представители штаба напомнили, что в РФ активно ведут информационные спецоперации, чтобы дестабилизировать украинское общество.

Реакция РФ

В МИД РФ назвали произошедшее "актом безумного терроризма" и заявили, что таким образом Киев "ставит под вопрос возможность любых договоренностей".

Губернатор Белгородской области сообщил, что никто из пассажиров, находящихся на борту упавшего в Корочанском районе самолета не выжил.

Ранее на вопрос о том, известно ли главе Кремля Владимиру Путина о произошедшем, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что это новая информация.

"Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться", — заявил он.

В российской Госдуме заявили, что подготовят обращение к Конгрессу и Бундестагу после этого случая.

Напомним, что спасатели продолжают поиски пострадавших от российских обстрелов, которые могут находиться под завалами.

Также сообщалось, что накануне ВС РФ применяли крылатые ракеты, "Искандеры" и десятки раненых во время обстрела Украины.