Російський ІЛ-76 у день збиття літав до Сирії, — дані Flightradar (карта)

За даними сервісу трекінгу авіаперельотів, борт, збитий 24 січня у Бєлгородській області, пролітав над Саудівською Аравією та Іраном.

Related video

Дані публічного сервісу трекінгу авіаперельотів Flightradar свідчать, що російський літак Іл-76, який був збитий у Бєлгородській області, почав фіксуватися у 0:31 UTC у середу, 24 січня, біля Сирії.

При цьому російський борт попрямував до РФ через повітряний простір Саудівської Аравії та Ірану.

Фото: Скріншот

Падіння російського літака Іл-76 — що відомо

Іл-76 — стандартний транспортний літак і зазвичай досить надійний, засвідчують експерти. Як стверджують початкові дані, за їхніми словами, літак летів на північ, а не до українського кордону.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував новину про падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, де, за версією росіян, нібито "були українські військовополонені".

"Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані", — сказав Подоляк виданню Reuters.

Проте військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко після аналізу перших фото з місця падіння Іл-76 пише про відсутність ознак розкиданих тіл.

Такої ж думки спеціальний ексрадник з питань РФ у військах США в Європі Марк Войгер, який вважає, що літак, котрий впав, — дорога модель, яку зазвичай використовує російська ППО. За його словами, перевозити на ньому військовополонених — все одно, що "літати в продуктовий магазин на вертольоті".

Крім того, інформацію про подію в Бєлгородській області росіяни публікують фрагментарно і вибірково.

Нагадаємо, що губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив у середу, 24 січня, вранці, що у Корочанському районі області розбився військово-транспортний літак ВКС РФ. При цьому російські ЗМІ стверджують, що на борту нібито перебували українські військовополонені, яких везли для обміну — 65 українських полонених, 6 членів екіпажу і 3 супроводжуючих.

Важливо

Уламків купа: з'явилися перші відео з місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області, – росЗМІ

Нагадаємо, 24 січня британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що літак Іл-76 під час падіння в Бєлгородській області виглядав "цілим", не розлітався на кілька частин. Це дає змогу припустити, що в нього не влучили три ракети, як заявляли представники РФ.