"Перевіряємо": в ГУР підтвердили, що Україна спланувала обмін полоненими, — ЗМІ

В ГУР першими прокоментували авіакатастрофу Іл-76 у Бєлгородській області РФ. Представники інших органів влади поки що мовчать.

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24 січня Україні дійсно планувала обмін полоненими з Росією. Після повідомлень про авіакатастрофу російського Іл-76 у Бєлгородській області процедура обміну призупинилась. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов дав коментар порталу "Радіо Свобода" щодо надзвичайної ситуації з російським літаком.

Юсов заявив, що 24 січня призупинився процес обміну полоненими, який був запланований саме цього дня. З його слів, українські спецслужби "наразі перевіряють", що сталось з літаком Іл-76.

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"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", — процитували журналісти слова представника ГУР.

Зазначимо, на сторінці Facebook координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими опублікували коментар щодо авіакатастрофи. У дописі українців застерігають не поширювати інформацію з пропагандистських ресурсів РФ. Громадськість дізнається про результати від офіційних органів влади.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації".

Координаційни штаб - про події 24 січня Фото: Скриншот

На момент публікації статті на сторінках президента України Володимира Зеленського та голови його офісу, а також на офіційних ресурсах ГУР Міноборони, Генштабу, головнокомандувача ЗСУ коментарів щодо подій з Іл-76 не було.

Катастрофа Іл-76 — деталі

Зазначимо, близько 11 год. 24 січня у мережі опублікували кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону у Бєлгородській області. На відео видно, як повітряне судно пікірує до землі і вибухає. Згідно з попередніми даними, на борту могли перебувати 63 особи. У ЗМІ також повідомили, що можливий вантаж літака — ракети С-300, якими ЗС РФ щодня обстрілюють Харків.

Представник українського командування, який дав коментар виданню Фокус, заявив, що не відомо, якою зброєю підірвали Іл-76 і чи причетні до цього Сили оборони. Тим часом у СБУ відмовились відповідати на питання щодо надзвичайної події.

На російських пропагандистських ресурсах написали, що на борту літака могли начебто перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння рушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння".

Зазначимо, попередній обмін полоненими відбувся незабаром після Нового року: 3 січня тоді додому повернулось 230 українців.