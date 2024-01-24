"Проверяем": в ГУР подтвердили, что Украина спланировала обмен пленными, — СМИ

В ГУР первыми прокомментировали авиакатастрофу Ил-76 в Белгородской области РФ. Представители других органов власти пока молчат.

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24 января Украина действительно планировала обмен пленными с Россией. После сообщений об авиакатастрофе российского Ил-76 в Белгородской области процедура обмена приостановилась. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов дал комментарий порталу "Радио Свобода" относительно чрезвычайной ситуации с российским самолетом.

Юсов заявил, что 24 января приостановился процесс обмена пленными, который был запланирован именно в этот день. По его словам, украинские спецслужбы "сейчас проверяют", что произошло с самолетом Ил-76.

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"Я могу констатировать, что запланированный на сегодня обмен пока не происходит", — процитировали журналисты слова представителя ГУР.

Отметим, на странице Facebook координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными опубликовали комментарий по авиакатастрофе. В заметке украинцев предостерегают не распространять информацию из пропагандистских ресурсов РФ. Общественность узнает о результатах от официальных органов власти.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации".

Координационный штаб — о событиях 24 января Фото: Скриншот

На момент публикации статьи на страницах президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса, а также на официальных ресурсах ГУР Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ комментариев относительно событий с Ил-76 не было.

Катастрофа Ил-76 — детали

Отметим, около 11 час. 24 января в сети опубликовали кадры падения российского грузового самолета Ил-76 неподалеку от границы в Белгородской области. На видео видно, как воздушное судно пикирует к земле и взрывается. Согласно предварительным данным, на борту могли находиться 63 человека. В СМИ также сообщили, что возможный груз самолета — ракеты С-300, которыми ВС РФ ежедневно обстреливают Харьков.

Представитель украинского командования, который дал комментарий изданию Фокус, заявил, что не известно, каким оружием взорвали Ил-76 и причастны ли к этому Силы обороны. Между тем в СБУ отказались отвечать на вопросы относительно чрезвычайного происшествия.

На российских пропагандистских ресурсах написали, что на борту самолета могли якобы находиться 63 украинских военнопленных. На место падения отправились российские правоохранители, чтобы "установить причины падения".

Отметим, предыдущий обмен пленными состоялся вскоре после Нового года: 3 января тогда домой вернулось 230 украинцев.