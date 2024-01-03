Найбільший обмін полоненими за час війни: деталі першого у 2024 році визволення громадян (відео)

Україна провела перший обмін полоненими у 2024 році. Перед цим була перерва у більш як пів року — росіяни з серпня 2023 року постійно зривали перемовини.

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3 січня в Україну повернулись 230 бійців різних підрозділів Сил оборони, які потрапили у російський полон, воюючи на острові Зміїному, на "Азовсталі" та інших відтинках фронту. Обмін відбувся після піврічної перерви і відмови росіян вести перемовини. Відео з кадрами повернення опублікували на порталі СБУ, про деталі розповіли у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) та на сторінці Facebook президента Володимира Зеленського.

Україна визволила з полону у РФ 230 своїх громадян — військових та цивільних, розповіли посадовці.

Обмін полоненими 3 січня — деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 3 січня повернули найбільшу кількість полонених за весь час війни. Серед врятованих — бійці ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці та Національної поліції. Визволили військових, які потрапили до росіян під час оборони Маріуполя, боїв на острові Зміїний та на ЧАЕС. Були люди, яких вважали зниклими безвісти — про них тривалий час нічого не було відомо. Загалом врятували 255 чоловіків та 5 жінок, ідеться у повідомленні.

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Серед врятованих — бойова медикиня, розповіли у Координаційному штабі. Жінку кілька разів обманювали — возили начебто на обмін, а потім повертали назад в камеру. Жінка воювала у складі 36 ОБрМП, говорила з росіянами виключно українською: через це росіяни її карали, вводячи в оману.

Також врятували шістьох цивільних, вказується у дописі Координаційного штабу. Росіяни тримали їх у полоні, не дивлячись на невійськові професії. Зокрема, у РФ незаконно утримували музиканта, жінку у декретній відпустці, викладача університету.

Перший обмін після піврічної перерви — подробиці від Буданова

На кадрах з місця зустрічі з полоненими з'явився голова ГУР Міноборони Кирила Буданова. Посадовець пояснив, що обмін відбувся після складних перемовин, до яких була долучена третя сторона. Завдяки спільним зусиллям здійснили спецоперацію, і тепер додому повернуться 230 українських громадян.

"І бойовий медик, і захисник з острова зміїний, з Азовсталі, прикордонники, поліцейські", — перелічив голова ГУР.

Зі слів розвідника, Україні допомогли з обміном Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Нарешті через значний проміжок часу вдалось провести дуже складний обмін. Обмін готувався досить довго. Допомогу у цьому процесі додала сторона Арабських Еміратів. З її допомогою, разом, ми змогли це зробити".

СБУ — деталі повернення полонених

На порталі СБУ опублікували кадри повернення громадян України додому. На відео можна побачити близько 4-5 автобусів, які їдуть засніженою трасою. Автобуси зустрічають українські представники — військові та медики, також чергує група машин швидкої допомоги. Полоненим, коли вони виходять з автобусів, вручають прапори України та обіймають.

Заяви РФ та ОАЕ щодо обміну

У Росії повідомили, що під час обміну повернули 248 росіян — про це заявили у Міноборони РФ. Також у відомстві написали, що росіян вивозять військово-транспортними літаками і доставляють у медичні заклади країни-агресора. Підтвердили, що обмін відбувся завдяки участі ОАЕ.

"Повернення російських військовослужбовців із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів".

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова додала, що 75 осіб повернули "поза межами домовленостей", процитувало слова росіянки агентство "РИА Новости". РосЗМІ стверджує, що додаткові російські полонені — це результат роботи "компетентних органів". Також запевняють, що це — "компенсація" за повернення п'яти командирів "Азову" восени 2022 року.

Інформацію про причетність ОАЕ підтвердили на порталі Міністерства зовнішніх справ країни. Пресслужба відомства вказала, що результату досягли завдяки співпраці одночасно з Україною та Росією. Подібний рівень співпраці назвали "міцними дружніми відносинами".

Також в МЗС Арабських Еміратів наголосили, що продовжать докладати зусиль для закінчення війни в Україні. При цьому у офіційній дипломатичній заяві війну назвали "конфліктом" і запропонували вести діалог та не посилювати ескалацію.

"Міністерство підтвердило відданість ОАЕ продовженню зусиль, спрямованих на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, підкресливши свою позицію заклику до дипломатичного вирішення, діалогу та деескалації, а також прагнення підтримувати всі ініціативи, які пом’якшують гуманітарні наслідки, спричинені від кризи"

Скільки обмінів полоненими відбулось за час війни

Український омбудсмен Лубінець заявив, що за час війни відбулось 49 обмінів полоненими. Додому повернули 2828 українців.

Після 7 серпня російська сторона відмовлялась вести перемовини щодо визволення військових, нагадав голова Координаційного штабу Петро Яценко, слова якого навели на порталі "Бабель". Однак протягом 2023 року все вдалось врятувати 989 бійців Сил оборони, — відповідну інфографіку, створену на основі даних штабу, опублікували на порталі.

Скільки полонених повернули у 2023 році Фото: Бабель

Українці в полоні та зниклі безвісти — подробиці

Журналісти "Бабель" підрахували кількість українців, яких потрібно врятувати. З'ясували, що в полоні у РФ перебуває 4337 осіб, з них 763 — цивільних. Крім того, безвісти зниклих — 26 тис. осіб (11 тис. — цивільних, 15 тис. — військових).

Про останній обмін 2023 року раніше писав Фокус. Тоді визволили 22 громадян: наймолодшому — 23 роки, найстаршому — 54, — ішлось у повідомленні Офісу президента. У листопаді у Координаційному штабі пояснили, що російська сторона навмисно зриває перемовини. Мета росіян — збурити українське суспільство, заявив голова штабу. У грудні український омбудсмен заявив, що у РФ дійсно готують ІПСО проти України: ворог намагається дестабілізувати ситуацію, щоб налаштувати українців проти влади.