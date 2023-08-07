Звільнили з полону: додому повернулися 22 бійців Збройних сил, — ОП (фото, відео)

Серед визволених військовослужбовців є поранені, яким пообіцяли надати медичну допомогу. Також усі військові пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації.

Related video

7 серпня з полону звільнили понад два десятки українських захисників. Новиною поділився в соцмережах керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, із них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені", — написав посадовець.

Керівник ОП проінформував, що найстаршому зі звільнених бійців 54 роки, а наймолодшому — 23 роки. Єрмак запевнив, що всі визволені воїни пройдуть курс реабілітації та реінтеграції, а також отримають необхідне лікування.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, всій нашій команді за цю роботу. Маємо виконати задачу президента й повернути всіх наших людей", — підкреслив він.

Пресслужба Координаційного штабу опублікувала знімки зі звільненими з полону захисниками й додала, що після обміну вони традиційно отримали набір найнеобхідніших речей ы засоби для зв’язку з рідними.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 7 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли про успішні операції на лівобережжі Херсонщини. Спецпризначенцям ГУР вдалося ліквідувати загін елітних ракетних військ РФ.

Також 7 серпня зі зведення Генштабу ЗСУ стало відомо, що кількість знищених російських армійців упродовж повномасштабної війни на території України вже перевищила 250 тисяч. Лише протягом минулої доби захисникам вдалося ліквідувати 540 окупантів.