ЗС РФ втратили в Україні понад 250 тисяч бійців, — Генштаб (фото)

Впродовж минулої доби ЗСУ знищили ще понад пів тисячі загарбників, майже 3 десятки безпілотників та понад 10 ворожих артилерійських систем.

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Втрати Збройних сил РФ в Україні від початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 250 тисяч осіб. За минулу добу Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ 7 серпня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.08.23 орієнтовно склали:

особового складу 250 240 (+540) осіб ліквідовано;

танків ‒ 4244 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) од;

артилерійських систем – 4977 (+12) од;

РСЗВ / MLRS – 709 (+4) од;

засоби ППО ‒ 467 (+1) од;

літаків – 315 (+0) од;

гелікоптерів – 311 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28),

крилаті ракети ‒ 1377 (+18),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7451 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 735 (+1).

У Генштабі зазначають, що втрати окупантів за минулу добу ще дорозвідуються.

Протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень, а ЗС РФ завдали 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснили 75 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, що у РФ вирізали виступ генерала через озвучені втрати. Командувач ПДВ генерал Михайло Теплинський заявив, що в Україні було поранено 8500 російських десантників

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області ЗС РФ отримали "дружній" вогонь у спину через перформанс з перевдяганням у форму ЗСУ. Через неузгодженість дій російські окупанти втратили півсотні вояків.