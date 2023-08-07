ВС РФ потеряли в Украине более 250 тысяч бойцов, — Генштаб (фото)

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили еще более полутысячи захватчиков, почти 3 десятка беспилотников и более 10 вражеских артиллерийских систем.

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Потери Вооруженных сил РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения уже превысили 250 тысяч человек. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ 7 августа.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 07.08.23 ориентировочно составили:

личного состава 250 240 (+540) человек ликвидировано;

танков — 4244 (+7) ед;

боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед;

артиллерийских систем — 4977 (+12) ед;

РСЗО / MLRS — 709 (+4) ед;

средства ПВО — 467 (+1) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 311 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),

крылатые ракеты — 1377 (+18),

корабли / катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,

специальная техника — 735 (+1).

В Генштабе отмечают, что потери оккупантов за минувшие сутки еще доразведываются.

За прошедшие сутки состоялось 50 боевых столкновений, а ВС РФ нанесли 30 ракетных и 52 авиационных удара, осуществили 75 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, что в РФ вырезали выступление генерала из-за озвученных потерь. Командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский заявил, что в Украине было ранено 8500 российских десантников

Ранее сообщалось, что в Запорожской области ВС РФ получили "дружественный" огонь в спину из-за перформанса с переодеванием в форму ВСУ. Из-за несогласованности действий российские оккупанты потеряли полсотни воинов.