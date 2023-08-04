Проговорился в эфире: в РФ вырезали выступление генерала из-за озвученных потерь, — ISW

По данным американских аналитиков, командующий ВДВ генерал Михаил Теплинский заявил, что в Украине были ранены 8500 российских десантников, после чего его заявление "стерли" из вещания.

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Министерство обороны России сняло с публикации выступление командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского 2 августа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 3 августа.

Аналитики полагают, что такая мера была связана с тем, что в ходе выступления генерал раскрыл информацию о российских потерях в Украине. Так, в своем выступлении в честь Дня ВДВ, который отмечается в России 2 августа, Теплинский заявил, что с начала войны в Украине было ранено не менее 8500 военнослужащих ВДВ. Это редкое официальное признание российских потерь, которые ранее российские официальные лица старались скрывать, отмечают в ISW.

Сообщается, что телеканал "Звезда", являющийся рупором Министерства обороны РФ, удалил выступление Теплинского из эфира 2 августа, и некоторые источники утверждают, что это было сделано в связи с обсуждением потерь.

"BBC и оппозиционное издание "Медиазона" подтвердили, что по состоянию на 30 июля в Украине погибло не менее 1800 военнослужащих ВДВ, а соотношение убитых и раненых составляет в среднем 1:3 (если не чуть лучше) для российских войск в Украине", — сказано в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что возможно, Министерство обороны РФ также стремилось подвергнуть цензуре раскрытие Теплинским подробностей о новых формированиях ВДВ. Ранее, министр обороны Сергей Шойгу и другие военные чиновники обсуждали создание новых формирований, но не предоставляли точной информации о названиях и подчинении существующим частям.

Также в ISW напомнили, что Теплинский ранее использовал День защитника Отечества (23 февраля) для критики главнокомандующего Генерального штаба и Воздушно-десантных войск генерала армии Валерия Герасимова относительно масштабов российских потерь в Украине.

Связи Теплинского с ЧВК "Вагнер"

Как ранее отмечали в ISW, в середине июля появились слухи о возможном аресте командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Причина тому — его возможная связь с Евгением Пригожиным, основателем ЧВК "Вагнер". Однако Теплинскому удалось избежать кадровой "чистки".

В своем недавнем выступлении он заявил о формировании двух новых полков ВДВ и воссоздании 104-й дивизии ВДВ к концу 2023 года.

Теплинский возглавил российские ВДВ в июле 2023 года. До этого его должность занимал генерал-полковник Андрей Сердюков, однако он был отстранен из-за высоких потерь среди личного состава десантников, которые воевали в Украине.

Напомним, 18 июля в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что генерал ВС РФ Сергей Суровикин был лишен своих полномочий после мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.