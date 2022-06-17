Воевал в Украине в 2015 году: рассекречен новый командующий десантниками РФ

Командующим ВДВ стал Михаил Теплинский, которого еще в 2015 году украинская разведка характеризовала как командира, не считающегося с моралью и жизнями подчиненных ради выполнения поставленных задач.

В руководстве воздушно-десантных войск российской армии произошли перестановки, сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ. Ссылаясь на данные открытых источников, Центр заявил об отстранении от командования генерал-полковника Андрея Сердюков, который провалил порученную ему операцию в Украине, что привело к большим потерям среди десантников.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Новым командующим назначен уроженец Донецкой области генерал-полковник Михаил Теплинский, который уже отметился в войне на Донбассе. Начальником штаба — первым заместителем стал генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

Эта информация была распространена в паблике российской соцсети "ВК" "ВДВ. Армия России". Также о назначении Теплинского командующим сообщала корреспондент российского "Первого канала" Ирина Куксенкова.

Что известно о Михаиле Теплинском и Анатолии Концевом

Теплинский родился в 1969 году в городе Моспино Донецкой области. После школы учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. В 1992-1993 годах воевал в Приднестровье, потом принимал участие в обеих чеченских войнах, в 1995 году отличился в бою, заслужив звание героя России. Официально воевал в Сирии и неофициально — на Донбассе.

[ + – ] В 1995 году Теплинского наградили званием героя России за выполнение спецзадания

В 2015 году Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило о том, что удалось установить личности представителей высшего командного состав ВС РФ, ответственных за ведение боевых действий на территории Украины.

В разведке сообщили, что Теплинского в 2015 года назначили на должность начальника штаба центра территориальных войск Южного военного округа России, созданного на базе 12 командования резерва и осуществляющего непосредственное руководство оккупационными войсками россиян на Донбассе.

В ГУР Теплинского характеризовали как жесткого и принципиального командира, который "соблюдает принцип выполнения приказов старшего командования любой ценой, несмотря на жизни людей и моральные принципы".

В 2019 года Михаил Теплинский был назначен начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

Об Анатолии Концевом известно, что он является участником боевых действий в Баку, Грузии и в Чечне. В 2019 году его уже назначали на должность заместителя командующего воздушно-десантными войсками.

Назначение новых командиров в десантных войсках продолжает ряд перестановок в российском генералитете. В начале июня стало известно об отстранении от командования генерала Александра Дворникова, который руководил войной в Украине. Вместо него был назначен генерал Геннадий Жидко, ранее занимавший пост командующего Восточным военным округом РФ и заместителя министра обороны. Жидко также был начальником штаба группировки ВС России в Сирии.