Вместо Дворникова: руководить ВС РФ в Украине назначили генерала Геннадия Жидко, — CIT (видео)
Новый командующий российской армией в Украине ранее руководил Восточным военным округом РФ, который считается наиболее боеспособным, а также работал заместителем у Сергея Шойгу.
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Генерал российской армии Александр Дворников, который руководил войной в Украине, отстранен и больше не командует группировкой российских войск. Теперь операцией на территории Украины руководит генерал Геннадий Жидко. Об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев со ссылкой на источники.
По его словам, эту информацию его команде удалось узнать около недели назад.
"Когда мы общались со своими источниками — солдатами, они говорят, что вместо Дворникова командует всей этой операцией, битвой за Донбасс генерал Жидко… По сути, главный политрук всея Руси, главный замполит", — сказал он.
Руслан Левиев рассказал, что ему неизвестна причина отстранения Александра Дворникова и не может утверждать, что это стало результатом каких-то его недоработок в войне против Украины. Он также не исключает, что это ротационный процесс смены командования, "который мы видели в Сирии".
Что известно о генерале Жидко?
По словам Левиева, Геннадий Жидко является бывшим командующим Восточного военного округа и был на этой должности до ноября 2021 года. Затем он перешел на должность заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.
Основатель CIT добавил, что Восточный военный округ считается наиболее укомплектованным и боеспособным и именно военные этого округа захватили Лиман Донецкой области.
"Поэтому, естественно, выходцам из этого округа дают сейчас более привилегированное положение в плане того, что могут ставить задачу командовать, и их бросать на важнейшие направления, потому что они наиболее результативные", — заявил он.
Руслан Левиев также рассказал, что Жидко не руководил российской армией в Сирии, в отличие от генерала Дворникова. Хотя отметил, что смену командования группировкой войск РФ в Сирии было сложно отследить, потому что публично об этом никто не говорил и об этом узнавали от журналистов из репортажей.
"Возможно, что такое тоже было, учитывая задачи русской армии набрать боевой опыт для таких генералов, чтобы они подучились в реальной войне", — добавил он.
Также известно, что Геннадий Жидко был начальником штаба группировки ВС РФ В Сирии.
Напомним, 1 июня издание The New York Times сообщало, что генерала Дворникова отстранили от командования войсками РФ в Украине. По информации журналистов, он смог упорядочить процесс управления в российской армии, однако в целом его назначение ничего не изменило.
13 апреля Фокус рассказывал, чем известен Александр Дворников. Он руководил российской армией в Украине с 8 апреля — после отхода ВС РФ с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.