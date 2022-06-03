Вместо Дворникова: руководить ВС РФ в Украине назначили генерала Геннадия Жидко, — CIT (видео)

Новый командующий российской армией в Украине ранее руководил Восточным военным округом РФ, который считается наиболее боеспособным, а также работал заместителем у Сергея Шойгу.

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Генерал российской армии Александр Дворников, который руководил войной в Украине, отстранен и больше не командует группировкой российских войск. Теперь операцией на территории Украины руководит генерал Геннадий Жидко. Об этом рассказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев со ссылкой на источники.

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[ + – ] Владимир Путин и Александр Дворников Фото: AP

По его словам, эту информацию его команде удалось узнать около недели назад.

"Когда мы общались со своими источниками — солдатами, они говорят, что вместо Дворникова командует всей этой операцией, битвой за Донбасс генерал Жидко… По сути, главный политрук всея Руси, главный замполит", — сказал он.

Руслан Левиев рассказал, что ему неизвестна причина отстранения Александра Дворникова и не может утверждать, что это стало результатом каких-то его недоработок в войне против Украины. Он также не исключает, что это ротационный процесс смены командования, "который мы видели в Сирии".

Что известно о генерале Жидко?

По словам Левиева, Геннадий Жидко является бывшим командующим Восточного военного округа и был на этой должности до ноября 2021 года. Затем он перешел на должность заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.

Основатель CIT добавил, что Восточный военный округ считается наиболее укомплектованным и боеспособным и именно военные этого округа захватили Лиман Донецкой области.

"Поэтому, естественно, выходцам из этого округа дают сейчас более привилегированное положение в плане того, что могут ставить задачу командовать, и их бросать на важнейшие направления, потому что они наиболее результативные", — заявил он.

Руслан Левиев также рассказал, что Жидко не руководил российской армией в Сирии, в отличие от генерала Дворникова. Хотя отметил, что смену командования группировкой войск РФ в Сирии было сложно отследить, потому что публично об этом никто не говорил и об этом узнавали от журналистов из репортажей.

"Возможно, что такое тоже было, учитывая задачи русской армии набрать боевой опыт для таких генералов, чтобы они подучились в реальной войне", — добавил он.

Также известно, что Геннадий Жидко был начальником штаба группировки ВС РФ В Сирии.

Напомним, 1 июня издание The New York Times сообщало, что генерала Дворникова отстранили от командования войсками РФ в Украине. По информации журналистов, он смог упорядочить процесс управления в российской армии, однако в целом его назначение ничего не изменило.

13 апреля Фокус рассказывал, чем известен Александр Дворников. Он руководил российской армией в Украине с 8 апреля — после отхода ВС РФ с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.