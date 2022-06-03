Замість Дворнікова: керувати ЗС РФ в Україні призначили генерала Геннадія Жидка, — CIT (відео)

Новий командувач російської армії в Україні раніше керував Східним військовим округом РФ, який вважається найбоєздатнішим, а також працював заступником у Сергія Шойгу.

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Генерал російської армії Олександр Дворніков, який керував війною в Україні, усунений і більше не командує угрупуванням російських військ. Наразі операцією на території України керує генерал Геннадій Жидко. Про це розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв із посиланням на джерела.

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[ + – ] Володимир Путін і Олександр Дворніков Фото: AP

За його словами, цю інформацію команді вдалося дізнатися близько тижня тому.

"Коли ми спілкувалися зі своїми джерелами — солдатами, вони кажуть, що замість Дворнікова командує всією цією операцією, битвою за Донбас генерал Жидко... По суті, головний політрук усієї Русі, головний замполіт", — сказав він.

Руслан Левієв розповів, що йому невідома причина усунення Олександра Дворнікова, і не можна стверджувати, що це стало результатом якихось його недоробок у війні проти України. Він також не відкидає, що це ротаційний процес зміни командування, "який ми бачили в Сирії".

Що відомо про генерала Жидка?

За словами Левієва, Геннадій Жидко є колишнім командувачем Східного військового округу та був на цій посаді до листопада 2021 року. Потім він перейшов на посаду заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.

Засновник CIT додав, що Східний військовий округ вважається найбільш укомплектованим і боєздатним, і саме військові цього округу захопили Лиман Донецької області.

"Тому, природно, вихідцям із цього округу дають зараз більш привілейоване становище в плані того, що можуть ставити завдання командувати, і їх кидати на найважливіші напрямки, тому що вони є найрезультативнішими", — заявив він.

Руслан Левієв також розповів, що Жидко не керував російською армією в Сирії, на відміну від генерала Дворнікова. Хоча зазначив, що зміну командування угрупуванням військ РФ у Сирії було складно відстежити, бо публічно про це ніхто не говорив, і про це дізнавалися від журналістів із репортажів.

"Можливо, що таке теж було з огляду на завдання російської армії набрати бойовий досвід для таких генералів, щоб вони навчилися в реальній війні", — додав він.

Також відомо, що Геннадій Жидко був начальником штабу угруповання ЗС РФ у Сирії.

Нагадаємо, 1 червня видання The New York Times повідомляло, що генерала Дворнікова усунули від командування військами РФ в Україні. За інформацією журналістів, він зміг упорядкувати процес управління в російській армії, проте загалом його призначення нічого не змінило.

13 квітня Фокус розповідав, чим відомий Олександр Дворніков. Він керував російською армією в Україні з 8 квітня після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.