Замість Дворнікова: керувати ЗС РФ в Україні призначили генерала Геннадія Жидка, — CIT (відео)
Новий командувач російської армії в Україні раніше керував Східним військовим округом РФ, який вважається найбоєздатнішим, а також працював заступником у Сергія Шойгу.
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Генерал російської армії Олександр Дворніков, який керував війною в Україні, усунений і більше не командує угрупуванням російських військ. Наразі операцією на території України керує генерал Геннадій Жидко. Про це розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв із посиланням на джерела.
За його словами, цю інформацію команді вдалося дізнатися близько тижня тому.
"Коли ми спілкувалися зі своїми джерелами — солдатами, вони кажуть, що замість Дворнікова командує всією цією операцією, битвою за Донбас генерал Жидко... По суті, головний політрук усієї Русі, головний замполіт", — сказав він.
Руслан Левієв розповів, що йому невідома причина усунення Олександра Дворнікова, і не можна стверджувати, що це стало результатом якихось його недоробок у війні проти України. Він також не відкидає, що це ротаційний процес зміни командування, "який ми бачили в Сирії".
Що відомо про генерала Жидка?
За словами Левієва, Геннадій Жидко є колишнім командувачем Східного військового округу та був на цій посаді до листопада 2021 року. Потім він перейшов на посаду заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу з військово-політичної роботи.
Засновник CIT додав, що Східний військовий округ вважається найбільш укомплектованим і боєздатним, і саме військові цього округу захопили Лиман Донецької області.
"Тому, природно, вихідцям із цього округу дають зараз більш привілейоване становище в плані того, що можуть ставити завдання командувати, і їх кидати на найважливіші напрямки, тому що вони є найрезультативнішими", — заявив він.
Руслан Левієв також розповів, що Жидко не керував російською армією в Сирії, на відміну від генерала Дворнікова. Хоча зазначив, що зміну командування угрупуванням військ РФ у Сирії було складно відстежити, бо публічно про це ніхто не говорив, і про це дізнавалися від журналістів із репортажів.
"Можливо, що таке теж було з огляду на завдання російської армії набрати бойовий досвід для таких генералів, щоб вони навчилися в реальній війні", — додав він.
Також відомо, що Геннадій Жидко був начальником штабу угруповання ЗС РФ у Сирії.
Нагадаємо, 1 червня видання The New York Times повідомляло, що генерала Дворнікова усунули від командування військами РФ в Україні. За інформацією журналістів, він зміг упорядкувати процес управління в російській армії, проте загалом його призначення нічого не змінило.
13 квітня Фокус розповідав, чим відомий Олександр Дворніков. Він керував російською армією в Україні з 8 квітня після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.