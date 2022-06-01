Генерала Дворникова вже усунули від командування військами РФ в Україні, — NYT
За інформацією журналістів, генерал зміг упорядкувати процес управління в російській армії, проте загалом його призначення командувачем у війні нічого не змінило.
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Генерала Олександра Дворникова, який із 8 квітня керує російськими військами в Україні, могли вже усунути від командування. Про це пише видання The New York Times із посиланням на американських високопосадовців. Дворникова останнім часом не бачили на фронті.
"Останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, як він відповідає за воєнні дії", — повідомляють журналісти.
Водночас уточнюють, що після призначення генералу вдалося налагодити упорядкованіший процес керування армією РФ. Зокрема, російська авіація почала координувати свої дії із наземними військами, підрозділи почали обговорювати один з одним спільні цілі. Проте загалом "змінити характер російської армії" в нього не вийшло, вважає Фредерік В. Каган, директор проєкту "Критичні загрози".
"Російська армія має деякі глибокі недоліки, які вони не змогли б виправити за останні кілька тижнів, навіть якби спробували", — прокоментував він.
У результаті військові РФ повторюють у військовій кампанії на сході України свої ж колишні помилки, які змусили Росію відмовитися від захоплення всієї країни.
Як пише видання, російські пілоти намагаються уникати ризику, як і в перші тижні війни. Вони вирушають через кордон завдати ударів, але потім швидко повертаються на російську територію, боячись залишатися в українському повітряному просторі та перекрити доступ своїм супротивникам. Як наслідок, Росія так і не змогла встановити жодної переваги в повітрі.
"Повільний та поступальний" темп наступу вже виснажив війська, а загальна бойова міць збройних сил зменшилася приблизно на 20%, уточнюють журналісти.
Раніше Фокус розповідав про те, чим відомий командувач військ РФ в Україні генерал Олександр Дворников. Зокрема, він мав досвід придушення ситуації в Чечні, у Грозному у 2000 році та в Сирії у 2015 році. Військовий експерт Сергій Згурець так схарактеризував його тактику в Сирії: застосування обстрілів, бомбардувань, тортур та хімічних атак.
Тоді ж радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що після призначення Дворникова війська РФ можуть атакувати Одесу.