Генерала Дворникова вже усунули від командування військами РФ в Україні, — NYT

За інформацією журналістів, генерал зміг упорядкувати процес управління в російській армії, проте загалом його призначення командувачем у війні нічого не змінило.

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Генерала Олександра Дворникова, який із 8 квітня керує російськими військами в Україні, могли вже усунути від командування. Про це пише видання The New York Times із посиланням на американських високопосадовців. Дворникова останнім часом не бачили на фронті.

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"Останні два тижні його не бачили, що змусило деяких чиновників розмірковувати про те, як він відповідає за воєнні дії", — повідомляють журналісти.

Водночас уточнюють, що після призначення генералу вдалося налагодити упорядкованіший процес керування армією РФ. Зокрема, російська авіація почала координувати свої дії із наземними військами, підрозділи почали обговорювати один з одним спільні цілі. Проте загалом "змінити характер російської армії" в нього не вийшло, вважає Фредерік В. Каган, директор проєкту "Критичні загрози".

"Російська армія має деякі глибокі недоліки, які вони не змогли б виправити за останні кілька тижнів, навіть якби спробували", — прокоментував він.

У результаті військові РФ повторюють у військовій кампанії на сході України свої ж колишні помилки, які змусили Росію відмовитися від захоплення всієї країни.

Як пише видання, російські пілоти намагаються уникати ризику, як і в перші тижні війни. Вони вирушають через кордон завдати ударів, але потім швидко повертаються на російську територію, боячись залишатися в українському повітряному просторі та перекрити доступ своїм супротивникам. Як наслідок, Росія так і не змогла встановити жодної переваги в повітрі.

"Повільний та поступальний" темп наступу вже виснажив війська, а загальна бойова міць збройних сил зменшилася приблизно на 20%, уточнюють журналісти.

Раніше Фокус розповідав про те, чим відомий командувач військ РФ в Україні генерал Олександр Дворников. Зокрема, він мав досвід придушення ситуації в Чечні, у Грозному у 2000 році та в Сирії у 2015 році. Військовий експерт Сергій Згурець так схарактеризував його тактику в Сирії: застосування обстрілів, бомбардувань, тортур та хімічних атак.

Тоді ж радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що після призначення Дворникова війська РФ можуть атакувати Одесу.