Генерала Дворникова уже отстранили от командования войсками РФ в Украине, — NYT

По информации журналистов, генерал смог упорядочить процесс управления в российской армии, однако в целом его назначение командующим в войне ничего не изменило.

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Генерала Александра Дворникова, который с 8 апреля руководит российскими войсками в Украине, могли уже отстранить от командования. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на американских высокопоставленных лиц. Дворникова в последнее время не видели на фронте.

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"Последние две недели его не видели, что заставило некоторых чиновников размышлять о том, по-прежнему ли он отвечает за военные действия", — сообщают журналисты.

При этом уточняется, что после своего назначения генералу удалось наладить более упорядоченный процесс управления армией РФ. В частности, российская авиация начала координировать свои действия с наземными войсками, подразделения начали обсуждать друг с другом общие цели. Однако в целом "изменить характер российской армии" у него не вышло, считает Фредерик В. Каган, директор проекта "Критические угрозы".

"У российской армии есть некоторые глубокие недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались", — прокомментировал он.

В итоге, военные РФ повторяют в военной кампании на востоке Украины свои же прежние ошибки, которые заставили Россию отказаться от захвата всей страны.

Как пишет издание, российские пилоты пытаются избегать риска, как и в первые недели войны. Они отправляются через границу нанести удары, но затем быстро возвращаются на российскую территорию, боясь оставаться в украинском воздушном пространстве и перекрыть доступ своим противникам. В результате, Россия так и не смогла установить никакого превосходства в воздухе.

"Медленный и поступательный" темп наступления уже истощил войска, а общая боевая мощь вооруженных сил уменьшилась примерно на 20%, уточняют журналисты.

Ранее Фокус рассказывал о том, чем известен командующий войсками РФ в Украине генерал Александр Дворников. В частности, у него был опыт подавления ситуации в Чечне, в Грозном в 2000 году и в Сирии в 2015 году. Военный эксперт Сергей Згурец так охарактеризовал его тактику в Сирии: применение обстрелов, бомбардировок, пыток и химических атак.

Тогда же советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что после назначения Дворникова войска РФ могут атаковать Одессу.