Воював в Україні у 2015 році: розсекречено нового командувача десантників РФ

Командувачем ПДВ став Михайло Теплинський, якого ще в 2015 році українська розвідка характеризувала як командира, який не зважає на мораль і життя підлеглих задля виконання поставлених завдань.

У керівництві повітрянодесантних військ російської армії відбулися перестановки, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ. Посилаючись на дані відкритих джерел, Центр заявив про усунення від командування генерал-полковника Андрія Сердюкова, який провалив доручену йому операцію в Україні, що призвело до великих втрат серед десантників.

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Новим командувачем призначено уродженця Донецької області генерал-полковника Михайла Теплинського, який вже виділився у війні на Донбасі. Начальником штабу — першим заступником став генерал-лейтенант Анатолій Концевий.

Ця інформація поширена в пабліку російської соцмережі "ВК" "ПДВ. Армія Росії". Також про призначення Теплинського командувачем повідомляла кореспондентка російського "Першого каналу" Ірина Куксенкова.

Що відомо про Михайла Теплинського та Анатолія Концевого

Теплинський народився у 1969 році в місті Моспине Донецької області. Після школи навчався в Рязанському вищому повітрянодесантному командному училищі. У 1992-1993 роках воював у Придністров'ї, потім брав участь в обох чеченських війнах, у 1995 році виділився в бою, заслуживши звання героя Росії. Офіційно воював у Сирії та неофіційно — на Донбасі.

[ + – ] У 1995 році Теплинського нагородили званням героя Росії за виконання спецзавдання

У 2015 році Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про те, що вдалося встановити особи представників вищого командного складу ЗС РФ, відповідальних за ведення бойових дій на території України.

У розвідці повідомили, що Теплинського в 2015 році призначили на посаду начальника штабу центру територіальних військ Південного військового округу Росії, створеного на базі 12 командування резерву та безпосереднього керівництва окупаційними військами росіян на Донбасі.

У ГУР Теплинського характеризували як жорсткого і принципового командира, який "дотримується принципу виконання наказів старшого командування за всяку ціну, попри життя людей і моральні принципи".

У 2019 році Михайло Теплинський призначений начальником штабу — першим заступником командувача військ Центрального військового округу.

Про Анатолія Концевого відомо, що він є учасником бойових дій у Баку, Грузії та Чечні. У 2019 році його вже призначали на посаду заступника командувача повітрянодесантних військ.

Призначення нових командирів у десантних військах продовжує низку перестановок у російському генералітеті. На початку червня стало відомо про усунення від командування генерала Олександра Дворнікова, який керував війною в Україні. Замість нього призначили генерала Геннадія Жидка, який раніше обіймав посаду командувача Східного військового округу РФ та заступника міністра оборони. Рідко також був начальником штабу угруповання ЗС Росії у Сирії.