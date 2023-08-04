Проговорився в ефірі: у РФ вирізали виступ генерала через озвучені втрати, — ISW

За даними американських аналітиків, командувач ПДВ генерал Михайло Теплинський заявив, що в Україні було поранено 8500 російських десантників, після чого його заяву "стерли" з мовлення.

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Міністерство оборони Росії зняло з публікації виступ командувача Повітряно-десантних військ (ПДВ) генерал-полковника Михайла Теплинського 2 серпня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 3 серпня.

Аналітики вважають, що такий захід був пов'язаний з тим, що під час виступу генерал розкрив інформацію про російські втрати в Україні. Так, у своєму виступі на честь Дня ПДВ, який відзначають у Росії 2 серпня, Теплинський заявив, що з початку війни в Україні було поранено щонайменше 8500 військовослужбовців ПДВ. Це рідкісне офіційне визнання російських втрат, які раніше російські офіційні особи намагалися приховувати, зазначають в ISW.

Повідомляють, що телеканал "Звезда", який є рупором Міністерства оборони РФ, видалив виступ Теплинського з ефіру 2 серпня, і деякі джерела стверджують, що це було зроблено у зв'язку з обговоренням втрат.

"BBC і опозиційне видання "Медіазона" підтвердили, що станом на 30 липня в Україні загинуло щонайменше 1800 військовослужбовців ПДВ, а співвідношення вбитих і поранених становить у середньому 1:3 (якщо не трохи краще) для російських військ в Україні", — ідеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що, можливо, Міністерство оборони РФ також прагнуло піддати цензурі розкриття Теплинським подробиць про нові формування ПДВ. Раніше, міністр оборони Сергій Шойгу та інші військові чиновники обговорювали створення нових формувань, але не надавали точної інформації щодо назв і підпорядкування наявним частинам.

Також в ISW нагадали, що Теплинський раніше використав День захисника Вітчизни (23 лютого) для критики головнокомандувача Генерального штабу і Повітряно-десантних військ генерала армії Валерія Герасимова щодо масштабів російських втрат в Україні.

Зв'язки Теплинського з ПВК "Вагнер"

Як раніше зазначали в ISW, у середині липня з'явилися чутки про можливий арешт командувача ПДВ генерал-полковника Михайла Теплинського. Причина тому — його можливий зв'язок із Євгеном Пригожиним, засновником ПВК "Вагнер". Однак Теплинському вдалося уникнути кадрової "чистки".

У своєму нещодавньому виступі він заявив про формування двох нових полків ПДВ і відтворення 104-ї дивізії ПДВ до кінця 2023 року.

Теплинський очолив російські ПДВ у липні 2023 року. До цього його посаду обіймав генерал-полковник Андрій Сердюков, однак його відсторонили через високі втрати серед особового складу десантників, які воювали в Україні.

Нагадаємо, 18 липня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що генерала ЗС РФ Сергія Суровікіна позбавили своїх повноважень після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.