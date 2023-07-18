Арешт Суровікіна: генерала "Армагеддона" позбавили повноважень, але його долю не вирішено, — ГУР

За словами представника ГУР Міноборони Андрія Юсова, Україну влаштовують перестановки в російському військовому командуванні. Вони негативно позначаться на боєздатності ЗС РФ і на бойовому дусі окупантів.

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Генерал ЗС РФ Сергій Суровікін, якого також називають "Армагеддоном", позбавлений своїх повноважень. Він перебуває на території РФ, але його долю ще не вирішено. Про це 17 липня заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов під час телемарафону.

За його словами, перестановки у військовому командуванні РФ грають на руку Україні, оскільки в довгостроковій перспективі негативно впливають на боєздатність російських військ і бойовий дух окупантів. Однак актуальної ситуації на фронті вони не змінять.

"Нам не потрібно швидкого обвалу якогось чекати", — зазначив Юсов.

Він також заявив, що чим більшими будуть успіхи на фронті у Сил оборони України, тим сильніше розпалюватимуться внутрішні конфлікти в Росії. Але зараз українське командування робить усе, щоб ЗСУ просувалися вперед, незалежно від того, що відбувається всередині країни-агресора.

Нагадаємо, що 15 липня ЗМІ повідомляли, що Суровікіна затримали в день заколоту ПВК "Вагнер", сім'я кілька днів не знала, де він. За інформацією журналістських джерел, рішення щодо подальшої долі генерала Сергія Суровікіна досі не затверджено через постійну апаратну боротьбу. Путін поки що не визначився, як бути зі своїм колишнім воєначальником.

Також ЗМІ повідомляли, що Суровікін був почесним членом ПВК "Вагнер". Він отримав особистий жетон під номером М-3744. Також почесними "вагнерівцями" можуть бути інші 30 високопоставлених військових і чиновників РФ.

Журналісти писали, що Суровікіна тримають у якомусь "одному місці", але не у в'язниці. При цьому слідчі ставляться до нього з обережністю, щоб не спровокувати лояльних йому військових.