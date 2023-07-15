Суровікіна затримали в день заколоту ПВК "Вагнер", сім'я кілька днів не знала, де він, — ЗМІ

За інформацією журналістських джерел, рішення щодо подальшої долі генерала Сергія Суровікіна досі не затверджено через постійну апаратну боротьбу. Путін поки що не визначився, як бути зі своїм колишнім воєначальником.

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За відомостями західної преси, Суровікін перебуває під арештом, з ним проводять допити. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на дані журналіста телеканалу "Дождь" Михайла Фішмана.

"Про Суровікіна підтверджують і мої джерела: він заарештований, він за ґратами", — повідомив американському виданню Фішман. За його словами, Суровікін був затриманий у день заколоту, а його родичі не знали, де він перебуває протягом трьох днів.

Подальша доля, а також поточне місцеперебування колишнього командувача угруповання російських військ в Україні генерала Сергія Суровікіна, все ще залишається під питанням. Суровікін зник після заколоту ПВК "Вагнер" 24 червня.

За інформацією журналістських джерел, рішення щодо нього все ще не затверджено через постійну апаратну боротьбу, а Путін поки що не дав санкцію.

Наслідки заколоту Пригожина

Після завершення невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина своїх посад позбулися щонайменше 15 російських офіцерів, а 13 затримали для давання свідчень.

За даними ЗМІ, служба внутрішньої безпеки РФ одразу ж після початку "маршу на Москву" взяла під варту кількох високопоставлених військових. Серед них опинився і Суровікін.

Нагадаємо, що у ЗМІ просочилося ім'я нового керівника ПВК "Вагнер", якого Путін призначив замість Євгена Пригожина. Журналісти стверджують, що Путін запропонував "вагнерівцям" на вибір кілька способів майбутнього працевлаштування. Серед іншого, і під керівництвом командира з позивним Сивий, який безпосередньо керував найманцями останні 16 місяців.

Також повідомлялося, що ПАР, згідно з нормами міжнародного права, повинна буде взяти під арешт Володимира Путіна, якщо той з'явиться на саміті БРІКС.