Генерал ВС РФ избежал "чистки" и формирует новые полки: в ISW раскрыли, что за этим стоит

По мнению американских аналитиков, генерал-полковник Михаил Теплинский ранее выступал враждебно по отношению к высшему военному командованию, но изменил риторику и похвалил министра обороны Сергея Шойгу за вклад в развитие ВДВ в России.

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Заявление генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, говорит о формировании двух новых полков ВДВ и воссоздании 104-й дивизии ВДВ к концу 2023 года. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 2 августа.

Аналитики отмечают, что при этом существующая 31-я гвардейская отдельная штурмовая бригада ВДВ будет подчинена 104-й дивизии. Теплинский также утверждает, что одна из батарей новой артиллерийской бригады, предположительно, относится к 104-й дивизии, уже участвует в боевых действиях на Украине.

Министерство обороны Великобритании (МО) сообщает о вероятности комплектования Россией новых соединений, включая новый 25-й армейский корпус в Центральном военном округе. Однако набор достаточного количества личного состава без всеобщей мобилизации представляется сложной задачей для России, подчеркивают американские аналитики.

В ISW отмечают, что слухи о возможном аресте Теплинского из-за его связей с ЧВК "Вагнер" появились в середине июля, но его заявление свидетельствует о сохранении позиции и поддержки МО РФ.

"В знак уважения Теплинский поставил в заслугу Шойгу и начальнику Генерального штаба РФ генералу армии Валерию Герасимову укрепление ВДВ путем формирования новых частей перед началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Теплинский особо отметил заслуги Шойгу [министр обороны РФ] в обеспечении ВДВ современной техникой и содействии развитию формирований ВДВ", — говорится в отчете ISW.

При этом эксперты ISW подчеркивают, что ранее Теплинский выступал враждебно по отношению к Герасимову и подавал жалобы на высшее российское военное командование. Однако его публичное выступление и поддержка командной структуры МО указывают на то, что он вынужден был перейти на сторону МО после мятежа основателя ЧВК "Вагнер" 24 июня и слухов о возможных кадровых изменениях в военном командовании.

Напомним, 1 августа сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов якобы прибыл на территории временно оккупированной Запорожской области. Он якобы лично проверил передовой пункт управления войск.

Ранее, 18 июля, в Главном управлении разведки Минобороны Украины указали на то, что генерал ВС РФ Сергей Суровикин был лишен своих полномочий после мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.